Rakar o izboru ustavnih sudaca: Riječ je o najsirovijoj političkoj trgovini

"Moje osobno razmišljanje se nužno ne poklapa s organizacijom koju predstavljam. Naime, IAPC je vrlo stara organizacija, čiji je cilj promoviranje demokracije i svega oko nje. Iz pozicije takve misije, prostor mene kao predsjednika udruge je relativno malen. Naši kolege iz Venezuele tvrde da ne postoji osoba u zemlji koja nije sretna što Madura više nema. S pozicije međunarodnog prava, naravno da smo svi začuđeni kako se to sve skupa dogodilo i čini mi se da će to stvoriti presedane na koje će se svi pozivati u budućnosti. Vjerojatno postoje deseci mjesta na planeti gdje se to može ponoviti. To, sasvim sigurno, nije dobro."