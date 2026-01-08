"NIJE TO PRVI PUT"
Rakar o izboru ustavnih sudaca: Riječ je o najsirovijoj političkoj trgovini
Informatički stručnjak i predsjednik Međunarodne udruge političkih konzultanata (IAPC) Marko Rakar u N1 Studiju uživo s Natašom Božić, komentirao je domaća i globalna zbivanja.
Na samom se početku osvrnuo na premijera Andreja Plenkovića i njegovu poruku da će uvjetovati izbor predsjednika Vrhovnog suda načelom 2:1 pri biranju sudaca Ustavnog suda.
"Nije ovo prvi put da je to tako. Svi mi znamo da se trguje pozicijama predsjednika Vrhovnog suda i onima sudaca Ustavnog suda. Svaki put je bila napetost oko tog izbora. Prednost je na strani HDZ-a, a na oporbi je organizirati se i adekvatno odgovoriti", komentirao je Rakar.
Koliko je ustavno razgovarati na ovakav način?
"Kakvo je stanje u Saboru, takve kandidate i sudove ćemo dobiti. Ako nismo uspjeli kroz kvalitetu diskusije i rasprave osigurati vrhunske ljude, nego nas samo zanima pozicija za stolom, dobijemo to što dobijemo. Možemo se samo nadati da će ti ljudi biti kvalitetniji od onih u prethodnom sazivu. Ovo je samo pripetavanje koliko će što koštati i tko će što dobiti. Riječ je o najsirovijoj političkoj trgovini. Kad se oko toga dogovore, izabrat će suce."
Na globalnoj razini, velika je rasprava vodi se oko intervencije u Venezueli.
"Moje osobno razmišljanje se nužno ne poklapa s organizacijom koju predstavljam. Naime, IAPC je vrlo stara organizacija, čiji je cilj promoviranje demokracije i svega oko nje. Iz pozicije takve misije, prostor mene kao predsjednika udruge je relativno malen. Naši kolege iz Venezuele tvrde da ne postoji osoba u zemlji koja nije sretna što Madura više nema. S pozicije međunarodnog prava, naravno da smo svi začuđeni kako se to sve skupa dogodilo i čini mi se da će to stvoriti presedane na koje će se svi pozivati u budućnosti. Vjerojatno postoje deseci mjesta na planeti gdje se to može ponoviti. To, sasvim sigurno, nije dobro."
Što će se dalje događati?
"Ako pažljivo slušamo izjave američke administracije nakon operacije, rekli su da će doći do upravljanja Venezuelom iz daljine. Meni se čini da su to konkretni zahtjevi prema ostatku venezuleanske vlade. Postavili su uvjete i očekuju da se ispoštuju, a u jednom trenutku, kad se steknu uvjeti, budu novi izbori i Venezuela dobije nove zakonodavce. Kad će to biti i koliko će vremena proći, teško je reći. Stvarni efekti će se tek vidjeti."
Naglasio je da se fer i pošteni izbori ne mogu organizirati u razdoblju kraćem od nekoliko mjeseci.
"Ne vidim da je to moguće napraviti brzo. Bit će dobro ako će izbori biti ove godine, ali 2027. je realniji rok. Naravno, svi bismo da to bude brže i ranije, ali to objektivno nije lako za izvesti. Sasvim je moguće da će to što se postigne u Venezueli, imati kaskadni efekt na neke druge zemlje, u prvom redu Kubu i, za Amerikance, problematičnu Kolumbiju."
A probleme na domaćem planu čini Fiskalizacija 2.0. Odnosno, čini ih poduzetnicima.
"Funkcionira donekle. Ima dosta problema. Ako pratite poduzetnike i njihova objašnjenja, cijeli je niz problema. Uglavnom su povezani s time što glavni sustav nije kvalitetno testiran, ako je uopće testiran. Moji kontakti me uvjeravaju da je Porezna uprava dodjelila status informacijskog posrednika svakome tko je uspio poslati, zaprimiti i fiskalizirati neki račun. No, čini se da Porezna nikad nije testirala razmjenu tih poruka na produkcijskim sustavima već samo na testnima, koje je moguće simulirati. Neki od posrednika imaju podatke na računu koji ih se ne tiče, a problem je i što se računi ne obavljaju u realnom vremenu, što bi trebali."
Rakara je posebno interesirao segment sigurnosti.
"Čini se da postoje barem dva posrednika koji svoje podatke ne drže u Europskoj uniji, od čega jedan u europskom ekonomskom prostoru, a jedan je svoje podatke pospremio u SAD-u. Nisam siguran da je to dobro. Mislim da bi korisnici morali znati da se njihovi najtaniji poslovni podaci spremaju izvan EU-a. Osobno, to mi je veliki problem. Smatram da ćemo u roku od dva do tri mjeseca doći do toga da sustav funkcionira u potpunosti kako treba, ali siječanj će još biti problematičan", zaključio je Marko Rakar.
