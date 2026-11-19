BOLEST SE ŠIRI HRVATSKOM
Raste broj oboljelih od gripe, HZJZ objavio nove podatke
Broj oboljelih od gripe u Hrvatskoj raste, zaključno s 15. studenoga bilo ih je gotovo tisuću, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).
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U novoj sezoni praćenja gripe prijavljeno je 988 oboljelih, od čega 346 prošloga tjedna.
Slučajevi gripe prijavljeni su iz većine županija, pri čemu je u prošlom tjednu najveća stopa prijava na 100 000 stanovnika bila u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Najveća stopa obolijevanja uobičajeno se bilježi u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više.
Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a, u laboratorijskim uzorcima sporadično je potvrđen virus gripe tipa A(H1).
Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), sporadični slučajevi gripe bilježe se i u drugim državama Europske unije. Među laboratorijski potvrđenim uzorcima prevladava virus gripe tip A.
Nova sezona epidemiološkog praćenja gripe počela je krajem rujna, a intenzivnije širenje bolesti očekuje se tijekom zimskih mjeseci, najčešće od prosinca do ožujka.
Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj je počelo početkom studenoga, a uoči ovogodišnje sezone naručeno je 420.000 doza cjepiva.
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