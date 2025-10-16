Redizajn stranice i aplikacije N1 u finalu SoMo Borca!

U suradnji s razvojnim timom, usvojili smo filozofiju "manje je više", uklonili sve suvišne elemente i stavili naglasak na čitljivost, kontekst i brzinu. Novi sustav omogućio je brže učitavanje stranica (smanjeno s 2,4 s na 1 s), dvostruko bolje performanse na mobilnim uređajima te znatno brže uređivanje sadržaja – vrijeme za objavu smanjeno je s jedne minute na 15 sekundi.