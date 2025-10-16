Digital Design of the Year
Redizajn stranice i aplikacije N1 u finalu SoMo Borca!
Redizajn stranice i aplikacije N1 našao se među finalistima prestižne regionalne digitalne nagrade SoMo Borac, najvažnijeg regionalnog priznanja za digitalne projekte, kreativnost i inovacije.
Od svih pristiglih prijava, stručni žiri suzio je izbor na finaliste koji će 24. listopada na dodjeli nagrada saznati je li njihov projekt među dobitnicima u ukupno 16 kategorija Advertising i Media streama. Projekt N1 jedan je od tri finalista u kategoriji Digital Design of the Year.
N1 Info jedan je od najpouzdanijih i najprepoznatljivijih regionalnih medijskih brendova, poznat po vjerodostojnosti, brzini i neovisnom novinarstvu. Promjene u ponašanju publike zahtijevale su redizajn koji je morao postići ravnotežu između tri ključna cilja: očuvanja snažnog identiteta brenda, značajnog unaprjeđenja korisničkog iskustva na svim platformama i osnaživanja novinara alatima prilagođenima suvremenoj produkciji vijesti. Ova nominacija potvrđuje da smo u tome uspjeli!
U suradnji s razvojnim timom, usvojili smo filozofiju "manje je više", uklonili sve suvišne elemente i stavili naglasak na čitljivost, kontekst i brzinu. Novi sustav omogućio je brže učitavanje stranica (smanjeno s 2,4 s na 1 s), dvostruko bolje performanse na mobilnim uređajima te znatno brže uređivanje sadržaja – vrijeme za objavu smanjeno je s jedne minute na 15 sekundi.
Novinari sada mogu istovremeno raditi na istim stranicama, dok su nove funkcionalnosti – poput live formata i push notifikacija – dodatno ojačale ulogu N1 kao platforme za vijesti u stvarnom vremenu.
Promjene su, od početka svibnja kada su lansirane do danas, donijele vidljive rezultate: 14,38% više vremena provedenog na stranici, 7,27% više pregleda po posjetu, 25,23% više ukupnih pregleda stranica, kao i poboljšanje svih ključnih Google Core Web Vitals parametara.
Redizajn N1 stranice i aplikacije pokazao je da se digitalna izvrsnost i novinarska neovisnost mogu spojiti u jedinstveno korisničko iskustvo. Plasman u finale natjecanja SoMo Borac potvrđuje da N1 nastavlja postavljati standarde u digitalnom novinarstvu – u regiji i šire.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
