Rektor Papinskog zavoda: Svi vjerujemo da će Lav XIV. doći u Hrvatsku

Svi vjerujemo da će do posjete pape Lava XIV. Hrvatskoj doći u narednim godinama, rekao je u petak rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima Marko Đurin, nakon što je tu instituciju na kraju službenog boravka u Vatikanu posjetio i hrvatski predsjednik koji je ranije Papi uručio službeni poziv za posjet RH.
"Teško je reći kada"
"Svi se nadamo da će se to dogoditi, teško je reći kada, ali vjerujem u sljedećim godinama", kazao je novinarima rektor Đurin, koji je od 2020. na čelu najstarije hrvatske institucije izvan RH, koja u kontinuitetu djeluje više od 500 godina.
Uz to što služi hrvatskim svećenicima na poslijediplomskim studijima na katoličkim sveučilištima u Rimu, papinski zavod usmjeren je i na očuvanje hrvatskog identiteta i kulture.
U toj instituciji obično završe posjeti svih hrvatskih dužnosnika Vatikanu.
Zoran Milanović ranije je tijekom audijencije papi Lavu uručio službeni poziv da posjeti Hrvatsku, rekavši da je njegova "procjena" da će se to i dogoditi.
U zavodu sv. Jeronima predsjednik se susreo s rektorom i popričao sa studentima, a Đurin je izrazio zadovoljstvo njegovim posjetom.
"Drago nam je da je predsjednik došao ovamo, u sklopu posjeta Svetoj Stolici, da je uključio i našu instituciju u svoj posjet i posvjedočio blizinu koju mi kao hrvatski narod imamo sa Svetom Stolicom i Svetim Ocem", kazao je, dodajući da mu je uvijek drago kada zavod posjete "oni koji vode našu državu."
Rektor je kazao da se radi o instituciji "koja znači puno hrvatskom narodu, ima svoju dugu povijest - i zavod i druge institucije koje su ovdje postojale. Svakim posjetom današnji vodeći ljudi RH iskazuju počast tim institucijama i onome što zavod danas znači", kazao je rektor.
Istaknuo je da je kroz Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima od 1901. od kada postoji u sadašnjoj formi prošlo petstotinjak hrvatskih svećenika.
"Danas imamo dobar dio biskupa u Hrvatskoj i BiH, pa i veliki dio profesora na teološkim fakultetima koji su bili svećenici i studenti u Rimu i članovi našeg zavoda", rekao je, nazivajući ga 'kućom' u kojoj se formiraju hrvatski svećenici i spremaju na buduće službe u domovini.
