Riječka Vela Gospa: Uzinić homiliju zaključio stihovima "Nade"

"Želio bih da u malenima danas prepoznamo osobito stanovnike Gaze, u kojoj broj stradalih od početka rata premašuje 60 tisuća mrtvih, uključujući značajan broj djece," rekao je mons. Uzinić. Dodao je kako „ova tragedija nije samo ljaga na licu trenutačnog političkog režima u Izraelu, koji je zaboravio na povijesne patnje vlastitog naroda, dok isto čini drugom narodu ili samo na članove i podupiratelje Hamasa koji su sukrivci za situaciju, nego na svima nama, osobito na političkim elitama koje bi morale i mogle odlučnije reagirati i osuditi ove strahote.“