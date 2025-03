Sabor: Izmjene Zakona o socijalnoj skrbi ipak po hitnom postupku

Hrvatski sabor će o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi ipak raspravljati po hitnom postupku, odlučili su u petak zastupnici sa 79 glasova za i 47 protiv, odbivši time prijedlog SDP-a da se izmjene rasprave u dva čitanja.

Klub zastupnika SDP-a u utorak je iznio primjedbu na to da se prijedlog izmjena Zakona o socijalnoj skrbi donese po hitnom postupku, no kako u tom trenutku u sabornici nije bilo kvoruma, zastupnici o tome nisu mogli odmah glasovati i ta točka skinuta je s ovotjedne rasprave. Učinili su to danas, kada su glasali i o svim ostalim raspravljenim točkama .