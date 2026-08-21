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GOSPIĆKI GRADONAČELNIK

Sabor objasnio zašto Darka Milinovića nisu pustili na izvanrednu sjednicu

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N1 Info
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21. kol. 2026. 13:00
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Darko Milinović
N1

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Darko Milinović je tražio da bude danas u Saboru, "no predsjednik Sabora Gordan Jandroković mu to nije dozvolio", rekao je jutros okupljenim novinarima.

"Tko bi trebao raspravljati o zaključcima ako ne ja kao legitimni predstavnik građana Gospića?" pitao se Milinović.

"Ne postoje pravne mogućnosti"

Nakon završetka izvanredne sjednice, saborski tajnik Davor Orlović oglasio se priopćenjem u kojem je objasnio kako je Milinoviću rečeno da se nisu stekli uhtjevi da udovolje njegovu zahtjevu niti je bilo pravnih mogućnosti da mu se omogući sudjelovanje na sjednici.

"Gospodin Darko Milinović obratio se tijekom jutarnjih sati predsjedniku Hrvatskoga sabora i Tajništvu Hrvatskoga sabora sa zahtjevom da mu se omogući nazočnost i sudjelovanje na izvanrednoj sjednici Hrvatskoga sabora.

S tim u vezi, iz Tajništva Hrvatskoga sabora pojašnjeno mu je kako se za udovoljavanje takvom zahtjevu nisu stekli uvjeti niti, u konkretnim okolnostima i na način kako je zatraženo, ne postoje pravne mogućnosti da mu se omogući sudjelovanje na sjednici", poručili su.

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Teme
darko milinović gospić hrvatski sabor opasni otpad otpad

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