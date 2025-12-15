Oglas

Sabor pred važnim glasanjem prije jednomjesečne zimske stanke

N1 info / Hina
15. pro. 2025. 08:26
05.12.2025., Zagreb - Sabor 8. sjednicu nastavlja glasovanjem o raspravljenim tockama dnevnog reda medju kojima je i Drzavni proracun za 2026. godinu. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek / Pixsell / ilustracija

Hrvatski sabor danas će zaključiti redovito jesensko zasjedanje glasanjem, među ostalim o tri takozvana "Bačićeva zakona", nakon kojeg zastupnici odlaze na jednomjesečnu zimsku stanku.

Tri zakona ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića, o gradnji, o prostornom uređenju te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, izazvala su žestoko protivljenje saborske oporbe, koja vjerojatno neće propustiti priliku da prije glasanja pozove još jednom na njihovo povlačenje.

Oporba tvrdi da je riječ o HDZ-ovoj privatizaciji 2.0., da idu na ruku interesima krupnog kapitala i na štetu građana. Iz HDZ-a pak poručuju da se zaštita prostora diže na višu razinu te se povećava kvaliteta građenja. Zakon su kritizirali i arhitekti.

Glasanje i o naplati cestarine

Osim o tzv. "Bačićevim zakonima", Hrvatski sabor će zadnji dan prije stanke glasati i o prijedlogu Zakona o naplati cestarine, koji predviđa da nova elektronička naplata u punoj primjeni krene 1. ožujka 2027. Novi sustav počiva na dvjema tehnologijama – ENC uređaju u vozilu i automatskom očitavanju registarskih pločica putem kamera.

Na dnevnom redu glasovanja trebao bi se naći i konačni prijedlog Zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, koji bi trebao osigurati regulatornu osnovu za izgradnju odlagališta otpada iz NE Krško, ali i domaćih bolnica te industrije u bivšoj vojarni Čerkezovac na Trgovskoj gori, o kojem su zastupnici raspravljali prošlog tjedna.

Očekuje se također da će Sabor imenovati troje kandidata za članove Nadzornog odbora HRT-a.

Prije glasovanja u 11 sati, zastupnici će odraditi dvije točke: izvješće saborskog Mandatno-imunitetnog povjerenstva i prijedlog izbora, imenovanja i razrješenja.

sjednica sabora

