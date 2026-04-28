Sabor sutra raspravlja o kandidatima za ustavne suce. Oporba: "Izabrat ćemo sva tri ili nijednoga"

Hrvatski sabor u srijedu će raspraviti prijedlog saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se za troje sudaca Ustavnog suda izaberu Željko Pajalić, Mladen Sučević i Goran Selanec.
HDZ-ova većina prošlog je tjedna s Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, bez oporbe koja je napustila sjednicu, Saboru uputila prijedlog tri kandidata za suce Ustavnog suda. To su Željko Pajalić, Mladen Sučević, koje nominira većina, te Goran Selanec za kojeg iz HDZ-a ističu da je bio uvjet ljevice.
No, s obzirom na to da su predstavnici lijeve oporbe, predvođene SDP-om i Možemo!, najavili da taj prijedlog neće podržati jer "nije dogovoren" s njima tijekom pregovora vođenih proteklih mjeseci, kao i na činjenicu da je bez njih teško skupiti dvotrećinsku većinu za izglasavanje, izgledno je da će Ustavni sud nastaviti raditi u nepotpunom sastavu.
Ustavni sud od 12. travnja, otkada je trojici sudaca istekao i produženi šestomjesečni mandat, radi s 10 umjesto s 13 članova.
"Nisu dogovorena nikakva dva imena, kako tvrde u HDZ-u, jer prvo tražimo deblokadu izbora čelne osobe Vrhovnog suda", kazao je glavni pregovarač lijeve oporbe Saša Đujić (SDP) nakon što je s kolegama iz Možemo! prošlog petka napustio sjednicu Odbora za Ustav.
Zastupnici lijeve oporbe tražili su da se prvo riješi pitanje Vrhovnog suda koji je, pak, 'obezglavljen' više od godinu dana i da se s Odbora za pravosuđe uputi mišljenje predsjedniku Republike o kandidatima za čelnika toga suda, a tek onda utvrde kandidati za Ustavni sud.
"HDZ je u proteklih nekoliko mjeseci učestalim ultimatumima, uvjetima, povezivanjima izbora predsjednika Vrhovnog suda i tri suca Ustavnog suda toliko zakomplicirao cijeli proces da se nalazimo u povijesno najvećoj blokadi pravosudnog sustava od neovisnosti", ocijenio je Đujić.
Sporan im je i model u kojem vladajući predlažu dva, a oporba jednog kandidata za Ustavni sud. Očekivali su da svaka strana predloži po jednog, a da se oko trećeg usuglase.
"Izabrat ćemo sva tri ili nijednoga", iznio je stav lijeve opozicije.
HDZ je s partnerima pokazao konstruktivnost, a političku odgovornost za neizbor ustavnih sudaca snosit će opozicija, poručio je predsjednik Odbora za Ustav Ivan Malenica (HDZ) nakon sjednice Odbora s koje su vladajući, bez oporbe, Saboru uputili prijedlog kandidata za Ustavni sud.
"Održali smo sjednicu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na kojoj smo utvrdili prijedlog tri kandidata za suce Ustavnog suda, a, nažalost, predstavnici opozicije koji su inicirali sjednicu nisu sudjelovali u njezinu radu što pokazuje da im otpočetka nije bio interes popuniti Ustavni sud", ustvrdio je u Malenica.
