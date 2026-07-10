SDP i Možemo: Očekuje nas kriza siromaštva budućih umirovljenika

Kazao je da je Hrvatska među državama Europske unije s najvećim rastom cijena nekretnina i najamnina, navodeći da su najamnine u odnosu na prošlu godinu porasle za 22 posto. Dodao je kako država, po njegovoj ocjeni, nedovoljno oporezuje preprodaju nekretnina i ne štiti podstanare, zbog čega mladi najdulje u Europskoj uniji ostaju živjeti s roditeljima.