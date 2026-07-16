SDP u šest jadranskih gradova: U Makarskoj postoji više od 10 tisuća ilegalnih ležajeva

"Čak 90 posto nekretnina koje kupuju nalazi se na Jadranu, a svaki četvrti apartman u vlasništvu je stranaca. Nitko ozbiljno ne kontrolira koliko ih kupuju, kako ih koriste i koliki je udio nekomercijalnog smještaja u njihovim rukama. Svi na kraju gube – građani, država koja ne ubire poreze i oni koji pošteno rade i uredno plaćaju svoje obveze“, rekla je Marković.