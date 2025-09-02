Oglas

međunarodna špijunaža

Šef VSOA-e na razgovoru kod Plenkovića: Tema je bila špijunska afera

N1 Info , Hina
02. ruj. 2025. 11:10
ivan turkalj i andrej plenković
X/Andrej Plenković

Premijer Andrej Plenković u utorak je  primio ravnatelja Vojno sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA) generala bojnika Ivana Turkalja u vezi s istragom koja se vodi protiv časnika Oružanih snaga Hrvatske vojske i druge osobe zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela špijunaže.

"VSOA, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i druge nadležne institucije provode sve potrebne aktivnosti kako bi zaštitile državne interese i nacionalnu sigurnost", objavio je Plenković na platformi X.

Podsjetimo, pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ​(HRZ) iz Splita i njegovoj partnerici, sociologinj​i iz Kosovske Mitrovice,​ osumnjičenima prošli tjedan zbog špijunaže, sudac Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni zatvor.

​Postupak protiv njih ​vodi civilna i vojna policija, ​te Europol​, a sumnja se da je vojni pilot ​J.I. odavao tajne partnerici​ A.M. nakon čega ih je ona slala Srpskoj listi.

Istražni zatvor određen im je za kazneno djelo špijunaže zbog mogućeg utjecaja na svjedoke ili zbog opasnosti da na slobodi unište, sakriju ili krivotvore dokaze, odnosno tragove važne za dokazni postupak.

Osumnjičenoj ženi, uz to, istražni zatvor određen je i zbog opasnosti od bijega s obzirom na to da je strana državljanka. Prema Kaznenom zakonu predviđena kazna za to kazneno djelo je od šest mjeseci do pet godina zatvora. 

Oboje su u srijedu ispitani u splitskom Županijskom državnom odvjetništvu.

Teme
Ivan Turkalj andrej plenković vojni pilot špijunaža

