Split: Zatvor vojnom pilotu i njegovoj partnerici zbog špijunaže

​Njih dvoje su u srijedu ispitani na splitskom Županijskom državnom odvjetništvu. ​Postupak protiv njih ​vodi civilna i vojna policija, ​te Europol​, a sumnja se da je vojni pilot ​J.I. odavao tajne partnerici​ A.M. nakon čega ih je ona slala Srpskoj listi. Nakon ​što su krajem srpnja uhićeni na Visu, gdje su bili na godišnjem odmoru, pilot je bio pušten na slobodu, dok je ​njegova partnerica dobila rješenje da će ​biti smještena u Tranzitni prihvatni centar za strance Trilj, nakon čega je trebala biti prognana iz Hrvatske na 10 godina.