Sindikat KBC-a Zagreb poslao otvoreno pismo Plenkoviću

Sindikat KBC Zagreb upozorio je u petak da prijedlog nove Uredbe u izradi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i dalje ne prepoznaje određene profile visokoobrazovanih zdravstvenih radnika.

Također prijedlog nove Uredbe dio visokoobrazovanih zdravstvenih radnika neadekvatno valorizira u odnosu na radnike u istoj ili sličnoj situaciji, dok zdravstvene prvostupnike kao prvu razinu visokog obrazovanja, “ponižava koeficijentom koji je isti ili tek neznatno viši u odnosu na koeficijent srednje stručne spreme”, navela je predsjednica Sindikat KBC Zagreb Tanja Leontić u otvoren pismu predsjedniku Vlade.

Kaže kako je problem što se starom Uredbom, a niti ovom novom u izradi, ne predviđa koeficijent i ne prepoznaje radno mjesto: magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, magistar radiološke tehnologije, magistar fizioterapije, magistar sestrinstva i magistar primaljstva koji rade u kliničkim bolničkim ustanovama, te prvenstveno KBC-u Zagreb, jer unatoč činjenici da su svi visokoobrazovani zdravstveni profesionalci, plaću dobivaju kao prvostupnici.

Ocjenjuje da se novom Uredbom njihov položaj dodatno narušava, jer se u dijelu radnih mjesta po koeficijentu izjednačuju s koeficijentom zdravstvenih radnika srednje stručne spreme, umjesto da ih se kroz novi koeficijent valorizira kao druge zdravstvene radnike sa završenim diplomskim studijem

“Smatramo to nedopustivim i diskriminirajućim, te upozoravamo autore nove Uredbe da ako ne dođe do ispravka ovakvog katastrofalnog prijedloga koeficijenata u sustavu zdravstva u praksi će to proizvesti velik problem i nezadovoljstvo radnika”, navela je Leontić.

“Očekujemo da novi sustav plaća u zdravstvu bude pravičniji prema svim profesijama u usporednoj situaciji, te da se ukine dosadašnja praksa pogodovanja ‘elitnim profesijama’, ali isto tako smatramo da radnici KBC-a Zagreb kao jedine Nacionalne sveučilišne bolnice – Nulte kategorije u RH zaslužuju top poziciju u prijedlogu Uredbe, jer njihov rad teško je usporediv s radom u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi”, zaključila je predsjednica Sindikat KBC Zagreb.

