Sindikati podržavaju Ličane i prosvjed: "Legitimni zahtjevi građana etiketiraju se kao antihrvatstvo"

Čelnici sindikata, Mladen Novosel, predsjednik SSSH, Dražen Jović, predsjednik NHS i Sanja Šprem, predsjednica MHS, članstvo i građane pozvali su da iskažu solidarnost s Likom i pridruže se prosvjedu u Zagrebu uz poruku da je borba za zdrav okoliš, funkcionalne institucije i pravo na siguran život jednako važna kao i borba za dostojanstven rad, jer bez javnog interesa, odgovorne države i solidarnosti nema ni pravednog društva.