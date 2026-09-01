"HODAJ ZA LIKU"
Sindikati podržavaju Ličane i prosvjed: "Legitimni zahtjevi građana etiketiraju se kao antihrvatstvo"
Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) i Matica hrvatskih sindikata (MHS) dali su punu podršku građanima i građankama Like te prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku!“, koji će se održati u subotu, 5. rujna, u Zagrebu.
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Od Vlade RH i nadležnih tijela očekujemo hitno uklanjanje rizika za zdravlje ljudi i okoliš, utvrđivanje odgovornosti za institucionalne propuste te uspostavu sustava koji će spriječiti da se takvi slučajevi ikada ponove. Povjerenje u institucije gradi se djelovanjem, a ne umanjivanjem opravdane zabrinutosti građana, poručili su sindikati u utorak u priopćenju.
Građani Like imaju pravo zahtijevati ono što bi u svakoj uređenoj državi trebalo biti neupitno - zaštitu zdravlja, sigurnosti, okoliša i vlastitoga doma, naglasili su. Kada postoje ozbiljne sumnje na nezakonito i štetno gospodarenje otpadom te kada institucije ne reagiraju pravodobno i učinkovito, građanski prosvjed je nužan, ističu.
Lika, nažalost, nije usamljen slučaj niti pitanje samo jedne regije, upozorili su te naglasili da je pravo na čist okoliš, sigurnu vodu, zdravo tlo i život bez straha od onečišćenja temeljno pravo svakog čovjeka i pitanje javnog interesa cijele Hrvatske.
"Kao sindikati svakodnevno branimo pravo radnika na sigurne i zdrave uvjete rada, a jednako tako naglašavamo da nitko ne smije biti prisiljen živjeti u nesigurnom i potencijalno opasnom okolišu zbog propusta institucija ili neodgovornog gospodarenja otpadom. Zaštita zdravlja ljudi ne poznaje političke ni ideološke podjele", stoji u priopćenju tri sindikalne središnjice.
'Legitimni zahtjevi građana diskreditiraju se etiketama o politizaciji, antihrvatstvu...'
Posebno ih brinu pokušaji da se legitimni zahtjevi građana diskreditiraju etiketama o "politizaciji", "rušenju vlasti" ili "antihrvatstvu“, uz poruku kako, kao sindikati dobro poznaju taj obrazac i narativ.
"Doživljavamo ga svaki put kada organiziramo štrajkove i prosvjede za veće plaće, dostojanstven rad i zaštitu radničkih prava. Svaki put kada građani i radnici dignu glas protiv nepravde, dio javnog prostora pokušava raspravu preusmjeriti s problema na navodne političke motive onih koji prosvjeduju", navode te naglašavaju da demokracija počiva upravo na pravu građana, sindikata i organizacija civilnog društva da budu korektiv vlasti i da od institucija zahtijevaju odgovornost, neovisno o tome tko obnaša vlast.
Čelnici sindikata, Mladen Novosel, predsjednik SSSH, Dražen Jović, predsjednik NHS i Sanja Šprem, predsjednica MHS, članstvo i građane pozvali su da iskažu solidarnost s Likom i pridruže se prosvjedu u Zagrebu uz poruku da je borba za zdrav okoliš, funkcionalne institucije i pravo na siguran život jednako važna kao i borba za dostojanstven rad, jer bez javnog interesa, odgovorne države i solidarnosti nema ni pravednog društva.
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