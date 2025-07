Širi se afrička svinjska kuga! U tijeku usmrćivanje svinja, oglasilo se Ministarstvo

Uz prethodno izbijanje bolesti ASK u veljači 2025. godine na jednom objektu na području naselja Nijemci (Vukovarsko-srijemska županija) to je ukupno 11 izbijanja ove bolesti na držanim svinjama tijekom 2025. godine. Do 17. srpnja ove godine usmrćeno je ukupno 1.670 svinja, istaknuli su iz Ministarstva.