Hoće li sporazum oko TikToka spasiti američko-kineske odnose?

Trump je ozbiljan u namjeri sklapanja sporazuma s Kinom, no u Pekingu ga je teško shvatiti ozbiljno. On odbija podrediti američke poslovne interese apsolutizmu nacionalne sigurnosti, ali istodobno pregovara s drugim zemljama da isključe Kinu iz globalnih ekonomskih mreža. Na Tajvanu popušta kineskim osjetljivostima, ali njegovo ministarstvo obrane gura mjere za obuzdavanje Kine, nastale u Bidenovo doba, još agresivnije. Ovog je tjedna Trump usput izjavio da pregovara s talibanima o vraćanju američke kontrole nad zrakoplovnom bazom Bagram jer je „sat vremena udaljena od mjesta gdje Kina proizvodi nuklearno oružje”. Takva nedosljednost mogla bi zbuniti američke saveznike do značajnih ustupaka, ali u odnosu s Kinom ona je pogubna.