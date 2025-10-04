Grlić Radman definirao prioritet hrvatsko-crnogorskih odnosa: To je ljudsko i civilizacijsko pitanje

Crna Gora i Hrvatska počele su krajem siječnja bilateralne konzultacije s ciljem prevladavanja sporova zbog kojih je Zagreb onemogućio Podgorici zatvaranje Poglavlja 31 (vanjska, sigurnosna i obrambena politika) u pregovorima s EU. Grlić Radman je priopćio da je postignut napredak u dijelu otvorenih pitanja, prije svega o odšteti za zatočenike u logoru Morinj, ali je naglasio i da za Hrvatsku nije prihvatljivo da se gradski bazen u Kotoru zove po Zoranu Džimiju Gopčeviću, nekadašnjem poznatom vaterpolistu za kojega Zagreb tvrdi da je bio čuvar u logoru Morinj.