Grlić Radman definirao prioritet hrvatsko-crnogorskih odnosa: To je ljudsko i civilizacijsko pitanje

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je u subotu u Budvi da je prioritet među otvorenim pitanjima između Hrvatske i Crne Gore postizanje sporazuma o odšteti hrvatskih zatvorenika u logoru Morinj.
Gordan Grlić Radman zajedno je sa svojim crnogorskim kolegom Ervinom Ibrahimovićem ranije danas položio vijence i zapalio svijeće na mjestu nekadašnjeg logora Morinj, a nakon toga su dvojica šefova diplomacije bili panelisti na sigurnosnom 2BS Forumu.
„Pitanje odštete je ljudsko i civilizacijsko pitanje. To nije samo bilateralno pitanje, to je pitanje suočavanja s prošlošću, tako da očekujem da se sporazum što prije sklopi i to pitanje riješi. Bivšim logorašima to nije financijsko pitanje, već pitanje dostojanstva i digniteta. To je pitanje moralne satisfakcije“, rekao je Grlić Radman.
Da je dogovor dviju strana o dijelu otvorenih pitanja blizu, potvrdio je crnogorski ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, koji je rekao da crnogorsko društvo sazrijeva i usvaja demokratske vrijednosti.
„Otvorena pitanja s Hrvatskom idu dobrom dinamikom i optimist sam da će se ona uskoro okončati na obostrano zadovoljstvo“, rekao je Ibrahimović.
Crna Gora i Hrvatska počele su krajem siječnja bilateralne konzultacije s ciljem prevladavanja sporova zbog kojih je Zagreb onemogućio Podgorici zatvaranje Poglavlja 31 (vanjska, sigurnosna i obrambena politika) u pregovorima s EU. Grlić Radman je priopćio da je postignut napredak u dijelu otvorenih pitanja, prije svega o odšteti za zatočenike u logoru Morinj, ali je naglasio i da za Hrvatsku nije prihvatljivo da se gradski bazen u Kotoru zove po Zoranu Džimiju Gopčeviću, nekadašnjem poznatom vaterpolistu za kojega Zagreb tvrdi da je bio čuvar u logoru Morinj.
Otvoreno ostaje pitanje granice na moru, kao i pitanje vlasništva nad brodom Jadran, te – kako je rekao Grlić Radman – pitanje koje se nedavno otvorilo, a odnosi se na „otuđenu imovinu Hrvata u Boki, prije svega u Tivtu i Dobroti“.
„Parcele su uknjižene na druge vlasnike, iako su hrvatski vlasnici dobili slučaj na sudu, ali njihova imovina još nije uknjižena. Tražimo da im se imovina uknjiži, osobito jer je je bilo primjera da je drugim nacionalnim manjinama već uknjižena, pa može biti elemenata nacionalne diskriminacije“, rekao je Grlić Radman.
Istaknuo je i da Hrvatska podržava proeuropske političare u Crnoj Gori, poput Ibrahimovića i premijera Milojka Spajića, te da očekuje da i njihovi koalicijski partneri podupiru proeuropski put Crne Gore.
„Razumijem da im je jako važno imati podršku Hrvatske – što i imaju. Ako je ikome u interesu da Crna Gora uđe u EU, to je Hrvatskoj. Crna Gora zaslužuje podršku, ali taj put ovisi o političarima u Crnoj Gori i vladi, o tome koliko će se založiti“, rekao je šef hrvatske diplomacije.
Tijekom panela na 2BS Forumu, Grlić Radman je istaknuo da je članstvo u EU nezaustavljiv proces te da ima snažan transformativni utjecaj na sigurnost, financijsku i socijalnu stabilnost svake države. Hrvatska je, kako je rekao, pravi primjer zemlje koja je to ostvarila.
