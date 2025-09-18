dodijeljene Zlatne plakete
Ovo su najuspješnije velike tvrtke u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji
Na svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća HGK Komore Zagreb dodijeljene su Zlatne plakete najuspješnijim tvrtkama u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji za ostvarene poslovne rezultate u 2024. godini, pri čemu su za najusješnije velike tvrtke proglašene zagrebačka Elka i Transeuro Adria u Pojatnom.
Tvrtka Elka, dobitnica je plakete Zlatna kuna u kategoriji velikih trgovačkih društava u Gradu Zagrebu, dok je najuspješnija velika tvrtka u Zagrebačkoj županiji Transeuro Adria sa sjedištem u Pojatnom, hrvatska članica međunarodne Groupe Charles André, jednog od najvećih europskih logističko-transportnih sustava.
Najuspješnije srednje trgovačko društvo u Zagrebu je tvrtka Ingemark specijalizirana za softversko inženjerstvo te cloud i infrastrukturno savjetovanje, a u Zagrebačkoj županiji je to CQV Systems iz Brezja kod Svete Nedelje, specijalizirana za puštanje u rad, kvalifikaciju i validaciju medija, HVAC sustava i čistih prostora u visoko reguliranim industrijama - od farmaceutske i biotehnološke do prehrambene i srodnih djelatnosti.
U kategoriji malo trgovačko društvo plaketu Zlatna kuna u Zagrebu dobila je digitalna agencija Cyber64, dok je najuspješnija mala tvrtka u Zagrebačkoj županiji ElektroScope CONNECT iz Svete Nedelje, koja izvodi elektroinstalacijske i telekomunikacijske radove, s naglaskom na izgradnju i održavanje optičkih mreža te infrastrukture mobilnih komunikacija.
Posebno priznanje uručeno je E.G.O. grupi koja slavi 100 godina poslovanja, a posebno priznanje za 50 godina rada uručeno je tvrtki Klimaoprema.
Najteže dobiti kvalitetne radnike
Predsjednik Uprave Elke Matija Šešok kazao je ova nagrada za njih znači puno te ih to ohrabruje u ostvarivanju daljnjih planova i poslovnih rezultata. Njihovi strateški ciljevi, kako je rekao, usmjereni na daljnje jačanje konkurentnosti, širenje na nova tržišta, digitalizaciju procesa i stvaranje dodane vrijednosti.
Kao najveće izazove u poslovanju istaknuo je radnu snagu napominjući kako je najteže dobiti kvalitetne radnike. Rast, zapošljavanje i ulaganje u znanje ostaju u središtu njihove poslovne filozofije, kazao je Šešok napominjući kako je Elka u najnovijem ESG ratingu HGK svrstana u top 5 posto ESG Leaders među velikim tvrtkama, što potvrđuje brigu tvrtke i za zajednicu i okoliš.
Direktor tvrtke Transeuro Adria Thomas Latil je kazao kako ovo priznanje potvrđuje predanost tvrtke u zadovoljavanje logističkih potreba njihovih kupaca iz automobilske industrije te kako ostaju posvećeni ulaganju u ljude kao i u cestovni, pomorski i željeznički prijevoz, kako bi dodatno ojačali tvrtku u Hrvatskoj.
Predsjednik HGK Komore Zagreb Josip Zaher je kazao kako brojke potvrđuju da hrvatsko gospodarstvo i dalje bilježi zdravu dinamiku, ali i da su pred njima izazovi koji zahtijevaju uravnotežen pristup razvoju - kako na nacionalnoj, tako i na regionalnoj razini. HGK je kroz svoje aktivnosti potpora članicama, a usluge usluge, projekti i inicijative Komore osmišljeni su s ciljem da pomognu gospodarstvenicima ne samo da prevladaju prepreke, već i da iskoristite sve prilike koje im se otvaraju, kazao je.
Zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec istaknuo je da je ove godine Zagrebačka županija osigurala rekordan iznos bespovratnih potpora namijenjenih poduzetnicima - za poduzetnike početnike, za proizvodne i neproizvodne djelatnosti dodijeljeno je 2,5 milijuna eura, a kroz nekoliko dana može se očekivati raspisivanje novog natječaja za vrijednog 500 tisuća eura za ugradnju fotonaponskih ćelija.
Da je poduzetnička klima u Županiji na visokoj razini, kako je rekao, govori i podatak da je samo u ovoj godini izdano 30 građevinskih dozvola za gospodarske subjekte.
Na skupu je istaknuto i kako na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije sjedište ima 40 posto hrvatskih poduzetnika koji ostvaruju 58 posto ukupnih prihoda i 52 posto izvoza svih poduzetnika u Hrvatskoj, što potvrđuje snažnu industriju i jaku izvoznu orijentiranost gospodarstva ovog područja.
