Ovo su najuspješnije velike tvrtke u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji

Predsjednik HGK Komore Zagreb Josip Zaher je kazao kako brojke potvrđuju da hrvatsko gospodarstvo i dalje bilježi zdravu dinamiku, ali i da su pred njima izazovi koji zahtijevaju uravnotežen pristup razvoju - kako na nacionalnoj, tako i na regionalnoj razini. HGK je kroz svoje aktivnosti potpora članicama, a usluge usluge, projekti i inicijative Komore osmišljeni su s ciljem da pomognu gospodarstvenicima ne samo da prevladaju prepreke, već i da iskoristite sve prilike koje im se otvaraju, kazao je.