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214. sjednica

Plenković: Opoziv Vlade je teški promašaj, a političke odgovornosti u slučaju Gospića nema

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14. lis. 2026. 09:34
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29.09.2026., Zagreb - 209. sjednica Vlade. Premijer Andrej Plenkovic Photo: Josip Regovic/PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković okupio je ministre na 214. sjednici Vlade Republike Hrvatske.

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Vlada RH na sjednici će raspraviti nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu.

Također, prijedlog programa potpore za ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i/ili uljarice u RH i potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Bit će tu i prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopune Programa potpore Hrvatima u Bosni i  Hercegovini u svrhu poticanja gospodarskog razvoja lokalne zajednice 2025. - 2027., kao i prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade.

"Cilj oporbe je destabilizirati Vladu"

Na početku sjednice Andrej Plenković se dotaknuo jučerašnjeg dana u Saboru i podnošenja izvješća o stanju nacije. Komentirao je i inicijativu oporbe o njegovom opozivu:

"Gledali smo statistiku u 10 godina i ovo je 43. neuspjeli pokušaj oporbe jer će on ,kao i svi do sada, biti odbačen idući tjedan na glasanju. Cilj oporbe je destabilizirati Vladu parlamentarne većine, nisu u tome uspjeli i neće ni do kraja našeg trećeg mandata. Izlaženje iz sabornice za vrijeme izlaganja izvješća je iskaz nepoštovanja prema VladI, ali i prema institucijama, Saboru, ali i biračima koji su ih birali. Ocjenjujem to kao teški politički promašaj, a slučaj u Gospiću predstavlja problem i nezakonito odlaganje opasnog otpada, ali odlagalište je bilo zakonito u smislu odluka županijske vlasti, a nezakonito je to što se skupina ljudi organizirala i počinila teška kaznena djela protiv okoliša i radila ono za što nije dobila dozvolu. Država je predana da se bavi rješavanjem kriminala. Političke odgovornosti Vlade u tom slučaju nema, a nema ni konkretne zdravstvene ugroze za građene Gospića."

"Samo netko zlonamjeran može dva mjeseca voditi kampanju o zatrovanoj Lici i tako odvraćati turiste da posjećuju Liku i nanositi štetu poduzetnicima, poljoprivrednicima. To je bio uradak oporbe sublimiran u ovoj propaloj inicijativi koju je čelnik oporbene stranke prezentirao tako da smo svi skupa imali dojam da gubimo vrijeme cijelo popodne s tako amaterskim i loše izvedenim predstavljanjem inicijative, a drugo nije bilo ni za očekivati", dodao je Plenković.

Dodao je da je u tijeku prikrivanje odlagalište otpada u Gospiću te da Vlada ostaje predana rješavanju problema i da će sanaciju riješiti Vlada, a ne oporba.

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