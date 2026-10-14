Plenković: Opoziv Vlade je teški promašaj, a političke odgovornosti u slučaju Gospića nema

"Gledali smo statistiku u 10 godina i ovo je 43. neuspjeli pokušaj oporbe jer će on ,kao i svi do sada, biti odbačen idući tjedan na glasanju. Cilj oporbe je destabilizirati Vladu parlamentarne većine, nisu u tome uspjeli i neće ni do kraja našeg trećeg mandata. Izlaženje iz sabornice za vrijeme izlaganja izvješća je iskaz nepoštovanja prema VladI, ali i prema institucijama, Saboru, ali i biračima koji su ih birali. Ocjenjujem to kao teški politički promašaj, a slučaj u Gospiću predstavlja problem i nezakonito odlaganje opasnog otpada, ali odlagalište je bilo zakonito u smislu odluka županijske vlasti, a nezakonito je to što se skupina ljudi organizirala i počinila teška kaznena djela protiv okoliša i radila ono za što nije dobila dozvolu. Država je predana da se bavi rješavanjem kriminala. Političke odgovornosti Vlade u tom slučaju nema, a nema ni konkretne zdravstvene ugroze za građene Gospića."