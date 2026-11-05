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Zimska atmosfera

FOTO / Zima je stigla na Velebit! Snijeg zabijelio planinske ceste, prizori su čarobni

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05. stu. 2026. 11:37
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snijeg
I. Krmpotić, A. Nekić

Nacionalni park Sjeverni Velebit objavio je na društvenoj mreži Facebook idilične fotografije snijegom pokrivenih cesta Krasno - Štirovača, Babić Siča - Zavižan i cesti od Careve kuće prema Lubenovcu.

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Prvi ovogodišnji snijeg već je pao na području skijališta na Platku u blizini Rijeke.

Pogledajte fotografije s Velebita:

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Prema prognozi naše Tee Blažević, u nastavku današnjeg dana bit će i dalje vjetrovito, osobito pod Velebitom, poslijepodne se očekuje i više sunčanih razdoblja, tmurnije će se zadržavati u Gorskoj Hrvatskoj.

Petak će donijeti slične prilike, sunčanije poslijepodne, tmurnije prijepodne. Prema večeri s jugozapada porast naoblake, pri čemu malo kiše može pasti prema otvorenom moru i na otocima, izglednije u noći.

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Teme
nacionalni park sjeverni velebit sjeverni velebit snijeg

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