Zimska atmosfera
FOTO / Zima je stigla na Velebit! Snijeg zabijelio planinske ceste, prizori su čarobni
Nacionalni park Sjeverni Velebit objavio je na društvenoj mreži Facebook idilične fotografije snijegom pokrivenih cesta Krasno - Štirovača, Babić Siča - Zavižan i cesti od Careve kuće prema Lubenovcu.
Prvi ovogodišnji snijeg već je pao na području skijališta na Platku u blizini Rijeke.
Pogledajte fotografije s Velebita:
I. Krmpotić, A. Nekić
I. Krmpotić, A. Nekić
I. Krmpotić, A. Nekić
I. Krmpotić, A. Nekić
I. Krmpotić, A. Nekić
I. Krmpotić, A. Nekić
Prema prognozi naše Tee Blažević, u nastavku današnjeg dana bit će i dalje vjetrovito, osobito pod Velebitom, poslijepodne se očekuje i više sunčanih razdoblja, tmurnije će se zadržavati u Gorskoj Hrvatskoj.
Petak će donijeti slične prilike, sunčanije poslijepodne, tmurnije prijepodne. Prema večeri s jugozapada porast naoblake, pri čemu malo kiše može pasti prema otvorenom moru i na otocima, izglednije u noći.
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