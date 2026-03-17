OTVORENA VRATA KRIMINALU
Ogroman skandal u Europi! Država izgubila stotine milijuna, a na cestama milijun nesigurnih automobila
Francuski dužnosnici objavili su da na cestama njihove zemlje vozi čak milijun "automobila duhova". Riječ je o vozilima registriranima s dokumentacijom koja izgleda legitimno tijekom prometne kontrole, ali se urušava u trenutku kad istražitelji pokušaju identificirati pravog vlasnika.
Ovaj skandal Francusku je koštao stotine milijuna eura izgubljenih poreza i kazni. Ova prijevara, u kojoj lažni prodavači manipuliraju evidencijom državne agencije za registraciju vozila (SIV), također ugrožava živote dopuštajući nesigurne automobile i kamione na cesti.
Ove ranjivosti "omogućile su cijelom nizu kriminala, od sitnih delikata do organiziranog kriminala, da prodre u sustav registracije kako bi ostvarili svoje prijevarne ciljeve", navodi se u izvješću Cour des Comptes objavljenom prošlog tjedna, piše BBC.
Prijevara seže sve do 2017. godine, kad je francuska vlada odlučila djelomično privatizirati sustav, u nastojanju da ubrza notorno spor proces isporuke registracijskih dokumenata kupcima automobila. Oko dvije tisuće državnih službenika dodijeljeno je novim zadacima, a umjesto toga trgovci automobilima dobili su pravo da sami pristupe registru kako bi izdavali dokumente za svoje klijente.
No, prema Cour des Comptes, novi se sustav pretjerano, i pogrešno, oslanjao na dobru vjeru. Sustav su brzo zloupotrijebile stotine beskrupuloznih operatera koji su otkrili da mogu osnovati lažne prodavače, a zatim, uz naknadu, petljati s registrom.
U izvješću se navodi da je na cestama bilo oko milijun automobila koje je registriralo gotovo 300 "fiktivnih tvrtki koje posluju potpuno bez državne kontrole". Papiri koje su pokazali vozači tih vozila izgledali bi normalno policajcu, ali nakon toga policija ne bi mogla pratiti automobil i njegovog vlasnika.
"Samo za razdoblje 2022.-2024. financijska šteta iznosila je 550 milijuna eura zbog nenaplate pristojbi za registraciju te kazni za prekoračenje brzine i parkiranje", navodi se u izvješću.
Ukupno je revizor naveo 30 različitih vrsta prijevara povezanih s ovim skandalom, od izbjegavanja poreza na okoliš na automobile koji jako zagađuju, do mijenjanja rezultata tehničkih pregleda i prikrivanja identiteta prethodnog vlasnika automobila.
U posebnom izvješću o ovom fenomenu, novine Le Monde izvijestile su o SIV-eur (kako su prevaranti poznati policiji) koji je pomogao uvozniku luksuznih automobila da izbjegne desetke tisuća eura poreza na uvoz i zaštitu okoliša. To je učinio registrirajući Rolls-Royce i Mercedes kao vozila posebno prilagođena osobama s invaliditetom, što znači da su bili oslobođeni carine.
Ukradena vozila mogu se ponovno registrirati putem SIV-eursa kako bi se izbjeglo otkrivanje, a bande koje se bave krijumčarenjem droge koriste automobile s SIV-om za posebne poslove, poput takozvanih "brzih" dostava autocestama.
Prema novinama Le Figaro, policija je upozorena velikim porastom prekršaja prekoračenja brzine - za 160 posto između 2016. i 2022.
Kad su pregledali registracije, otkrili su da su mnoge bile lažne. Država je, navodi Court des Comptes, bila nemarna u tome što nije provjeravala vjerodajnice 30.000 trgovaca kojima dopušta pristup SIV-u.
Sve što su potencijalni sudionici trebali učiniti bilo je osnovati fiktivnu tvrtku, a zatim podnijeti zahtjev za pristup registru, što im je obično i bilo odobreno. "Ovo se događa kada pokušate smanjiti veličinu države. Prije su ljudi morali čekati u redu dva sata za svoje papire. Svi su se žalili, ali barem je sve bilo pravilno provjereno", rekao je izvor za novine Le Monde.
Francusko ministarstvo unutarnjih poslova priznalo je problem i navelo da poduzima korake za njegovo rješavanje. Akcijski plan objavljen prošle godine doveo je do povećanja broja otkrivanja prijevara, dok je broj odobrenja za pristup SIV-u znatno smanjen.
