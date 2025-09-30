Skandalozna rasprava Zurovca: "Priznajem da je neprimjereno, ali ne mislim tolerirati političke trolove"

"Na stotine lažnih profila poput ovoga otežavaju mi komunikaciju sa stvarnim građanima sa stvarnim problemima i to na dnevnoj bazi. Priznajem da je neprimjereno i nikad tako ne bih komunicirao sa stvarnom osobom, ali ne mislim više ni najmanje tolerirati političke trolove kojima je jedini zadatak ogaditi komunikaciju građana s njihovim izabranim predstavnicima. Ubuduće ću ih blokirati jer im je jedini cilj širiti laži, klevetati i manipulirati", odgovorio je Zurovec.