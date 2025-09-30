Skandalozna rasprava Zurovca: "Priznajem da je neprimjereno, ali ne mislim tolerirati političke trolove"

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec ponovno se obračunava s pratiteljima preko društvenih mreža. Nakon što je prošlog mjeseca objavio video u kojem, vozeći automobil, pjeva pjesmu ‘Čekam te u Budvi‘ kao odgovor na prozivke za kupovinu skupocjenog Audija, sada je otišao korak dalje.
Prošlog je tjedna na Facebooku objavio stanje radova na Ulici Franje Tuđmana, najvećoj ulici Svete Nedelje, koja je dijelom puštena u promet. U komentarima se javila jedna osoba koja je Zurovcu napisala ‘‘Koliko si se ti ugradio, 1-2-3…cm?‘‘, a onda mu je on i odgovorio: - Skromnih i tvrdih 25 cm u tvoju bolju polovicu - uz emotikon sa srčekima.
Komentator je na to uzvratio uvredom napisavši ‘‘nisi njen tip, ne voli gejeve!‘‘, a Zurovec je dodao ‘‘nije te spominjala, nemaš brige. Sam šamaraj desnicu Ivane, drugo ti ne preostaje‘‘, s emotikonom napetog bicepsa.
Javljali su se i oni koji su se zgražali nad takvim rječnikom: "Užas, nekultura, sram vas može biti", stoji u komentarima ispod proste rasprave.
"Cilj im širiti laži, klevetati i manipulirati"
Jutarnji list kontaktirao je gradonačelnika Svete Nedelje i saborskog zastupnika kako bi se očitovao o prepisci na društvenim mrežama. Rekao je kako se s političkim trolovima, koji ga svakodnevno provociraju, jedino tako može izaći na kraj.
"Na stotine lažnih profila poput ovoga otežavaju mi komunikaciju sa stvarnim građanima sa stvarnim problemima i to na dnevnoj bazi. Priznajem da je neprimjereno i nikad tako ne bih komunicirao sa stvarnom osobom, ali ne mislim više ni najmanje tolerirati političke trolove kojima je jedini zadatak ogaditi komunikaciju građana s njihovim izabranim predstavnicima. Ubuduće ću ih blokirati jer im je jedini cilj širiti laži, klevetati i manipulirati", odgovorio je Zurovec.
U komentarima ispod te objave saznalo se i kada bi Audi, plaćen iz lokalnog proračuna za potrebe Svete Nedelje, mogao doći na prometnice. Na upit ‘‘đe ti je audi?‘‘, Zurovec je kratko napisao ‘‘stiže‘‘.
Zanimljivo, u opisu službenog profila stoji napomena kako će svi uvredljivi komentari, lažni profili, autori istih, biti udaljeni sa stranice.
