Zurovec: "Ne vidim radikalizaciju u društvu, puno sam na ulici s ljudima. Mi smo tolerantan narod"

Zurovec je započeo komentarom na uhićenje pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva tvrdnjom da je vojska bila zanemarena dugi niz godina, i tek sad s ovim sukobima u Europi i u svijetu smo si osvijestili da bi trebali uložiti u vojsku, oko sigurnosti: "Sad se bavimo posljedicom, a ne uzrokom, ako vi zanemarujete vojsku i ako imate određeno stanje. Ako se nešto kompromitira i da je za to odgovorna osoba baš iz Hrvatske, naših oružanih snaga, meni je to u rangu nacionalne izdaje."