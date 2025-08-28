Gradonačelnik Svete Nedelje
Zurovec: "Ne vidim radikalizaciju u društvu, puno sam na ulici s ljudima. Mi smo tolerantan narod"
Dario Zurovec, gradonačelnik Svete Nedelje i nezavisni saborski zastupnik, gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao otkazivanje festivala u Benkovcu, rast BDP-a...
Zurovec je započeo komentarom na uhićenje pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva tvrdnjom da je vojska bila zanemarena dugi niz godina, i tek sad s ovim sukobima u Europi i u svijetu smo si osvijestili da bi trebali uložiti u vojsku, oko sigurnosti: "Sad se bavimo posljedicom, a ne uzrokom, ako vi zanemarujete vojsku i ako imate određeno stanje. Ako se nešto kompromitira i da je za to odgovorna osoba baš iz Hrvatske, naših oružanih snaga, meni je to u rangu nacionalne izdaje."
Naglasio je kako se na pitanje sigurnosti te na prijetnje ne treba gledati na isti način kao nekada. "Mislim da se taj cijeli način sukobljavanja može promatrati višedimenzionalno", uz porast cyber prijetnji, tek sada smo se krenuli osvješćivati da treba uložiti u oružane snage i sigurnost, kada se zbilja dogodio sukob između Ukrajine i Rusije.
Komentirao slučaj Benkovac
Govoreći o slučaju Benkovac, Zurovec kaže:
"Što se tiče samoga Ustava mi bismo mogli govoriti da se tu ne može nešto braniti. Ja nisam za nikakve zabrane, ja sam za totalnu liberalizaciju... A sad dal' se to vama sviđa ili ne sviđa to je druga pjesma."
Ponovno je naglasio da i u ovom slučaju moramo gledati uzrok, a ne posljedicu:
"Mislim da se sve skupa, što kroz umjetnost što kroz sport, mora orijentirati prema tržištu, i tržišnoj vrijednosti, koliko uistinu nešto vrijedi, dok god imamo subvencije iz proračuna, bez obzira u kojem smjeru idu, svatko će se boriti za svoj dio kolača. Mislim da je to uzrok puno veći od bilo kakve krize, dokle god će netko drugi gledati drugome u tanjur."
O radikalizaciji društva, ustaškom pozdravu...
Komentirao je dalje i sve češće uzikivanje ustaškog pozdrava Za dom spremni u javnosti.
"To je zabranjen pozdrav. On je možda u ratnoj atmosferi 90-ih bio populariziran kroz glazbu... To je bila nekakva budnica, svi su se pokretali. Danas su neka druga vremena... meni je ljepši pozdrav 'Domovini vjerni', a i na koncu HOS je dao doprinos u Domovinskom ratu, oni se jesu borili, ali su na koncu integrirani u Oružane snage. Za mene je ta priča zatvorena."
"Ne vidim radikalizaciju, puno sam na ulici, s ljudima. Mogu vam reći da je incidenata bilo poprilično malo." Ako se na koncertu od pola milijuna ljudi u Zagrebu nije dogodio ozbiljniji incident, Zurovec tvrdi: "Mi smo poprilično miran, tolerantan narod, a tu o nekoj radikalizacije ne možemo govoriti ako nije potkrijepljena s pravim podacima."
Preslagivanje parlamentarne većine nije opcija
Upitan za komentar o mogućem preslagivanju parlamentarne većine, te vidi li prostor u kojem bi postojala mogućnost okupljanja liberalnih stranki i stvaranje nove liberalno desne koalicije bez Domovinskog pokreta, odgovorio je kratko: "Ne. To vam jedino mogu tako kratko reći. Čak i matematički ne vidim da je to izvedivo. Ova vlada izdržat će do kraja.... Mislim da će se ovo nastaviti do kraja, nek' im je sa srećom i s čim manje afera."
Na pitanje odricanja prihoda kako bi mirovine rasle, nadodao je i kako "Središnja država ima 80% javnih financija u svojim rukama, a otprilike 15% se nalazi za grad Zagreb, a ostali svi gradovi imaju 3 do 5 posto, tako da po tom pitanju, nije da se baš i država puno toga odrekla."
