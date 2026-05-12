BIVŠA MINISTRICA
Škare Ožbolt: Što Europski sud odluči o nadležnosti EPPO-a i DORH-a, vrijedit će za cijelu EU
Odvjetnica i bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirala je zanimljive situacije u hrvatskom pravosuđu, vezane uz Ured europskog tužitelja (EPPO) i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH), ali i izbor ustavnih sudaca.
Naime, jučer je Europska komisija istaknula da glavni državni odvjetnik ne može odlučivati o sukobima nadležnosti između DORH-a i EPPO-a te da će o tome odluku donijeti Sud Europske unije.
"Bit će to zanimljivo gledati jer će se ova odluka EPPO-a primijeniti na sve zemlje članice EU-a. Do sada ovakav slučaj nije bio pred Europskim sudom i kad donese odluku, morat će se poštovati svugdje. E, sad, nakon što se svi očituju, koji su pozvani na to, Europski sud će donijeti odluku. Mislim da nekada u drugoj polovici ove godine", kazala je Škare Ožbolt pa nastavila:
"Kad se donese odluka, predmet se vraća na Ustavni sud i onda on donosi odluku. Ako bi Europski sud dao za pravo stajalištu Europske komisije, Vlada bi morala mijenjati zakon i DORH više ne bi mogao odlučivati o sukobu nadležnosti. Treba vidjeti hoće li se to odnositi na buduće slučajeve ili prethodne, kao onaj Vilija Beroša."
Podsjetila je da primjera kao ovaj hrvatski nije zabilježen na Europskom sudu.
"Ustavni sud je otvorio vrata za to nakon prijave koju su podnijeli iz Možemo. Prebacili su to na Europski sud i time se pokrenula ta priča."
Zašto je važno tko ima nadležnost?
"Tko vodi postupak mora imati kontrolu nad dokaznim postupkom. U ovom slučaju EPPO, europska tužiteljica je popustila i rekla da je to prva runda pa se obratila Europskoj komisiji."
Hrvatsko pravosuđe nema samo potencijalni problem s EU-om nego i "kod kuće" zbog izbora ustavnih sudaca. No, nakon prihvaćanja kandidatkinje Zorana Milanovića, barem bi se trebalo riješiti pitanje Vrhovnog suda, a možda uskoro samim time i Ustavnog suda.
"Pravosuđe je živa materija, problema je na sve strane. Već sad sve ovo traje predugo i ako ni u novoj rundi ne izaberu suce, to bi bilo jako loše. Naime, treća grana vlasti ne funkcionira kako bi trebala cijeli ovaj period."
Smatra da je u politici sve moguće pa se možda do kraja ovog tjedna donese pozitivna odluka, prvenstveno oko Vrhovnog suda.
"Vjerujem da će se okrenuti novom izboru ustavnih sudaca i kako će izgledati to prepucavanje, mislim da će ozbiljan ispušni ventil biti kad se izabere predsjednik Vrhovnog suda jer više neće biti vezivanja, na "suncu" će ostati velike stranke i njihov izbor."
Naglasila je da Ustavni sud ne radi kako bi trebao "jer se predmeti gomilaju, ne formiraju se Vijeća i aktualnim sucima rad je otežan".
"Svi suci u Ustavnom sudu su profesionalci, odgovorni i savjesni, znaju da odgovaraju svojoj struci, a ne političkih simpatija."
Kakve bi mogle biti posljedice nastavka blokade?
"Možemo završiti u svojevrsnoj ustavnoj krizi, ali vjerujem da tog neće doći", zaključila je Vesna Škare Ožbolt.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare