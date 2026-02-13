SNH: Slučaj Nataše Škaričić nepravedno se provlači ispod radara kada se govori o pritiscima na medije

Riječ je o tekstovima koji se bave kriminalom u zdravstvu i medicini, uzrocima i pokazateljima sistemske erozije javnog zdravstva, pitanjima sigurnosti pacijenata i dostupnosti zdravstvene zaštite. To su teme od nesumnjivog i osobitog javnog interesa, a tužbe protiv novinarke Škaričić pokrenuli su, uz ostalo, i neki od vlasnika velikih privatnih klinika i njihovi odvjetnici, navela je u priopćenju predsjednica SNH Maja Sever.