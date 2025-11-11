Također je rekao da su se uoči koncerta na Hipodromu pjevale ustaške pjesme "Jure i Bobana" u centru grada pred policijom, a policija nije reagirala. Nakon koncerta u Hrvatskom saboru se koristio ustaški pozdrav i predsjednik Sabora (Gordan Jandroković) nije reagirao. Tomašević je rekao i da se u kameru javne televizije su pojedinci uzvikivali taj ustaški pozdrav uoči koncerta i sud je rekao da su bili ushićeni zbog koncerta i zato ih nije kaznio.