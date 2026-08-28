EK o veličanju Mladića u Crnoj Gori: Za to nema mjesta ni u EU-u, ni među kandidatima za članstvo

REUTERS/Yves Herman

Europska komisija priopćila je u petak, komentirajući informacije da je više crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka veličalo lik i djelo Ratka Mladića, da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da za to nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u kandidatima za članstvo.

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Europska komisija je u odgovoru na pitanja podgoričkog dnevnika Vijesti podsjetila da je Ratko Mladić služio doživotnu kaznu zatvora zbog zločina protiv čovječnosti i genocida u Srebrenici te da je bio ratni zločinac kojeg je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju proglasio krivim i 2017. godine osudio na doživotni zatvor. Ta je presuda potvrđena u žalbenom postupku pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za kaznene sudove 2021. godine.

Među crnogorskim dužnosnicima koji su veličali Ratka Mladića istaknuo se predsjednik Skupštine Crne Gore i čelnik Nove srpske demokracije (NSD) Andrija Mandić, koji je rekao da je obitelji uputio sućut u svoje ime i ime stranke.

Mandić je na X-u objavio da je Darku Mladiću u svoje ime i u ime NSD-a uputio sućut "povodom smrti njegovog oca, generala Ratka Mladića".

Milatović: Odnos prema obitelji pokojnog ne može biti izgovor za relativizaciju ratnih zločina

Na to je reagirao crnogorski predsjednik Jakov Milatović koji je rekao da odnos prema obitelji pokojnog ne može biti izgovor za relativizaciju ratnih zločina te je istaknuo da Crna Gora mora poštovati presude međunarodnih sudova, jasno osuđivati ratne zločine, čuvati dostojanstvo žrtava i njihovih obitelji te odbaciti svako veličanje i relativiziranje ratnih zločina. Na Mandićevu objavu reagirao je i crnogorski ministar vanjskih poslova i predsjednik Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović.

„Pravomoćno presuđeni ratni zločinac, i živ i mrtav, zaslužuje samo prezir“, napisao je Ibrahimović na društvenoj mreži X, dodajući da je sve ostalo (ne)skriveno veličanje zločinca, zločina, genocida i genocidnih politika.

Veličanje ratnih zločina osudio je i potpredsjednik crnogorske vlade iz dijela albanskih stranaka Nik Đeljošaj, istaknuvši da veličanje pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nije odnos samo prema prošlosti, već pokazatelj vrijednosti koje pojedinci i danas zastupaju.

Ibrahimović i Đeljošaj sjede u vladi u kojoj su najmanje četiri ministra i jedan potpredsjednik Vlade iz Nove srpske demokracije Andrije Mandića.

Vladajući Pokret Europa sad premijera Milojka Spajića nije se oglasio.