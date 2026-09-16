Špika: Ostaje pitanje je li Ćorić svjesno ili nesvjesno izmjenama zakona otežao ili olakšao posao ekomafiji

"Naravno da ne tvrdim kako je ministar Ćorić počinio kazneno djelo, ali tvrdim da je riječ o odluci koja zaslužuje ozbiljnu institucionalnu provjeru, pogotovo danas kada znamo koliko su se i na koje sve načine sustavi prometa i gospodarenja otpadom koristili za nezakonito postupanje. Ako je kriminal s otpadom, kako sam Ćorić kaže, 'lukrativna djelatnost', onda je pravo pitanje zašto se kod donošenja ili mijenjanja propisa nije išlo prema jačanju kontrole i odgovornosti", naveo je.