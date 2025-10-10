Skandal u Austriji
Milijarder dobio dozvolu da iskopa privatni tunel ispod Salzburga, građani su bijesni!
Porsche je, naime, zatražio i dobio od Grada Salzburga dozvolu da ispod Kapuzinerberga iskopa privatni tunel.
Godine 1917., na vrhuncu slave, austrijski pisac Stefan Zweig kupio je palaču poznatu kao Paschinger Schlössl na Kapuzinerbergu, brežuljku s pogledom na Salzburg. Ta diskretna vila, koju je nekoć posjećivao i Mozart, svidjela mu se jer je bila "romantična, nepraktična“ i, što mu je bilo najvažnije, "nedostupna automobilima“.
U njoj je napisao svoje najpoznatije romane i živio do 1934. godine, kada ga je antisemitski val izazvan usponom nacizma u Njemačkoj natjerao da kuću proda ispod cijene. Godinama kasnije, u progonstvu, Zweig je to mjesto evocirao u svom remek-djelu „Jučerašnji svijet“, opisujući ga kao „šumoviti brežuljak, gotovo poput posljednjeg alpskog vala“, do kojega se dolazilo „uzbrdicom od više od stotinu kamenih stuba“.
Prošlo je više od stoljeća. No novi vlasnik Paschinger Schlössla ima sasvim drukčije planove. Wolfgang Porsche, 82-godišnji nasljednik istoimene automobilske dinastije koja posjeduje marke Volkswagen i Porsche, čiji je najveći dioničar i predsjednik Nadzornog odbora, kupio je vilu 2019. godine za 9 milijuna eura. Od tada je započeo temeljitu obnovu, koja bi trebala biti dovršena za nekoliko mjeseci i napokon omogućiti njemu i supruzi, princezi Gabriele zu Leiningen (poznatoj i kao Inaara Begum, bivšoj supruzi Aga Khana), da uživaju u svom luksuznom utočištu, piše Corriere della Sera.
Među novim dodacima je i podzemna garaža, dovoljno velika da primi osam automobila milijardera.
Dozvola za tunel
Sve bi to bilo neproblematično da nije uslijedio skandal. Porsche je, naime, zatražio i dobio od Grada Salzburga dozvolu da ispod Kapuzinerberga iskopa privatni tunel koji će izravno povezivati središte grada s garažom vile. Razlog: vožnja uskom cestom koja vodi do Schlössla, osobito zimi, navodno je vrlo otežana.
No čak i u Salzburgu – gradu bogatih i slavnih, projekt tunela doživljen je kao pretjeran i bahat potez.
Građani su se pobunili protiv ove ideje. Dok su radovi već započeli, 20 tisuća stanovnika potpisalo je peticiju kojom se osuđuje „povlašteni tretman za superbogate, simbol društvene nepravde“ i traži obustava projekta.
„Ne želimo,“ pišu građani, „da milijarder Porschea probija brežuljak kako bi imao pristup svojoj privatnoj garaži koristeći se javnim dobrom,“ koje je, uz to, zaštićeno prirodno područje.
Kritizirana je i smiješno niska naknada koju je Porsche platio za korištenje javnog zemljišta – svega 48 tisuća eura.
