Prošlo je više od stoljeća. No novi vlasnik Paschinger Schlössla ima sasvim drukčije planove. Wolfgang Porsche, 82-godišnji nasljednik istoimene automobilske dinastije koja posjeduje marke Volkswagen i Porsche, čiji je najveći dioničar i predsjednik Nadzornog odbora, kupio je vilu 2019. godine za 9 milijuna eura. Od tada je započeo temeljitu obnovu, koja bi trebala biti dovršena za nekoliko mjeseci i napokon omogućiti njemu i supruzi, princezi Gabriele zu Leiningen (poznatoj i kao Inaara Begum, bivšoj supruzi Aga Khana), da uživaju u svom luksuznom utočištu, piše Corriere della Sera.