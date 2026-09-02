Splitsko odlagalište otpada zatvoreno za okolne gradove i općine

"Obaviješteni smo od ostalih gradova i općina s kojima smo se dogovorili da danas ne očekujemo dovoz otpada i ostalih. Grad Kaštela je dobar dio svog postotka uspio riješiti tek je manji dio ostao još neriješen, a što se tiče makarskog područja očekujemo da nađu rješenje. Danas će biti još jedan sastanak nakon čega ćemo donijeti konačne zaključke", kazao je Šuta.