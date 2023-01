“Srbi i Rusi očekuju da se povijest može revidirati nekim hokusom-pokusom”

Podijeli :

Izvor: N1

Politička nestabilnost na Balkanu, prosvjedi u Crnoj Gori, barikade i pucnjava na Kosovu, jučerašnja proslava Dana Republike Srpske, teme su o kojima ovih dana pišu i europski i svjetski mediji. Sve je komentirao Božo Kovačević, bivši hrvatski veleposlanik, gostujući u Novom Danu.

Situacija u Bosni i Hercegovini

Kad je riječ o proslavi Dana Republike Srpske i stanju u Bosni i Hercegovini, Kovačević kaže: “Jučerašnja zbivanja daju razloga za ozbiljnu zabrinutost. Očito da ne postoji konsenzus među stalnim članicama Vijeća sigurnosti o tome kako dalje upravljati Bosnom i Hercegovinom. To vjerojatno znači da će ubuduće Zapad (EU i SAD) morati organizirati i osposobiti da sam pokuša utjecati na zbivanja u BiH. Buduća rješenja za BiH trebaju se tražiti u jednostranom nametanju zapadnih rješenja i postizanju toga da se strane u BiH usuglase s tim rješenjima. Ponašanje Milorada Dodika jasno daje do znanja da ne postoje preduvjeti za prihvaćanje zapadnih rješenja.”

“Sadašnje stanje u BiH je posljedica izostanka odgovarajućeg koordiniranog angažmana zapada. To je ponajprije iskoristila Rusija, a na svoj način i Turska. Ako se nastavi takav trend razvoja, doći će do produbljavanja krize, možda čak i do oružanih sukoba.”

U kontekstu problema na Kosovu i u Crnoj Gori, bivši veleposlanik naglašava da je problem puno širi od područja BiH: “Očito da je riječ o koordiniranom pokušaju destabilizacije onih država na čijem području Srbija i Rusija žele ostvariti veći utjecaj. Sve se to moglo predvidjeti već ranije i sve se moglo prevenirati.” Ističe da Zapad mora prevenirati daljnje negativne trendove.

Smatra da je odluka o davanju kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini pozitivna, ali naglašava da postoje brojne proturječnosti: “Pozitivna je jer to podrazumijeva veći angažman EU-a. Sve je to izgledalo nevjerojatno idilično, no jučer se pokazalo da Dodik ne misli ozbiljno. Jučerašnja zbivanja u istočnom Sarajevu ne treba gledati kao izolirani incident. To je jučer izgledalo kao provedba u djelo neke šire zamišljene strategije. Dačić je jučer sudjelovao u toj paradi, a prije nekoliko dana je bio u Zagrebu. To je ponašanje koje ukazuje na proturječna stajališta u vanjskoj politici BiH koja nije moguće pomiriti.”

Utjecaj Rusije u BiH

“Očito da taj utjecaj postoji, možda ne kao izravno upravljanje, ali očito je riječ o tome da Vučić, a osobito Dodik, i dalje misle da bi Rusija mogla pobjediti u ratu u Ukrajini i da bi onda Srbija i Republika Srpska mogle profitirati na temelju posljedica takve pobjede. Očekuju da bi utjecaj Zapada na Balkanu mogao biti smanjen ako Rusija pobjedi u Ukrajini. To znači da bi ruski utjecaj na Balkanu mogao biti povećan i da bi se mogle ostvariti neke od teritorijalnih aspiracija jer iza ideologije srpskoga svijeta ne stoji ništa drugo nego teritorijalne aspiracije, odnosno nepriznavanje postojećih međunarodno priznatih granica. Iz toga proistjeće glavna opasnost za mir u Europi.”

Upozorio je da mogućnost za sukobima na Balkanu i dalje prijeti: “Mir je iluzoran, on ne postoji zbog rata u Ukrajini, ali eventualno jače svrstavanje Vučića i Dodika uz Putinovu politiku moglo bi prouzročiti daljnje sukobe na Balkanu.”

Ističe da bi se i Vučić mogao naći u problemima ako Rusija bude vidjela Dodika kao jačeg saveznika,a time i lidera u srpskom narodu. Jučerašnje Dodikovo odlikovanje Putina, prema Kovačeviću predstavlja “vjerojatno i znak da Dodik očekuje da će Rusija još jače poduprijeti separatistička nastojanja njegove vlasti.”

“Putin se ne može pomiriti s činjenicom da je Sovjetski savez izgubio Hladni rat. Isto tako zagovornici ideologije srpskog svijeta na Balkanu ne mogu se pomiriti s činjenicom da je Srbija započela i izgubila nekoliko ratova na Balkanu. Oni očekuju da se nedavna povijest nekim hokusom-pocusom može revidirati. Takve politike mogu izazvati velike probleme cijeloj regiji, ali duboko sam uvjeren, ne mogu donijeti dobro srpskom narodu koji će, ako se njegovi lideri odluče za pokretanje novog rata, opet biti suočeni s novim porazom i sa daljnjom promjenom granica na štetu Republike Srbije”, zaključuje Kovačević.

Ruska invazija na Ukrajinu

Naposljetku, kad je riječ o stanju rata u Ukrajini, Kovačević ističe: “Napad na Ukrajinu nije doveo do očekivanih rezultata. Rusija je sad uključena u jednu utrku s vremenom. Ona panično traži alternativna tržišta za svoje energente. Ako prije vojnog i političkog sloma uspije uspješno kompenzirati nemogućnost svojih energenata na europsko tržište, tada postoji mogućnost da se Rusija izvuče. To znači katastrofu za Ukrajinu, ali u dugoročnoj perpsketivi, zbog daljnjeg angažmana Zapada, i poraz za Rusiju.”

