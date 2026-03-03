Srbija, Slovenija i S. Makedonija organizirano izvlače svoje građane iz zona sukoba. Što čeka Hrvatska?

Grupa od 25 hrvatskih državljana, među kojima je i petero maloljetne djece, nalazi se u Dubaiju, a jedan od njih javio se za N1. Unatoč svim naporima lokalnog konzula koji adekvatno komunicira i radi sve što može, ništa se ne događa po pitanju evakuacija, rekao nam je jutros hrvatski državljanin koji se ne može vratiti kući.