KOLAPS ZRAČNOG PROMETA
Srbija, Slovenija i S. Makedonija organizirano izvlače svoje građane iz zona sukoba. Što čeka Hrvatska?
U ponedjeljak smo pokušali doznati od Ministarstva vanjskih poslova što poduzima Hrvatska kako bi pomogla našim građanima da napuste zemlje Bliskog istoka, pogođene ratom u Iranu, ali odgovor još uvijek čekamo. Za to vrijeme Slovenija i Srbija pa i Sjeverna Makedonija već organizirano pomažu svojim državljanima da se izvuku iz zone sukoba
Slovenski mediji jučer su izvještavali o dva evakuacijska čater-leta,a danas se spominju i četiri. Srpski mediji danas su objavili kako se upravo odvija organizirana evakuacija građana Srbije iz Izraela, preko Egipta, a jutros je u Beograd iz Dubaija sletio prvi avion s 200 građana Srbije.
Sjeverna Makedonija je u utorak objavila da trenutačno nema načina za sigurnu evakuaciju njihovih građana iz UAE i Katara, ali će se pobrinuti o tome čim se steknu uvjeti, a "aktivno razmatraju i koordiniraju" evakuaciju svojih državljana iz Izraela.
"Ništa se ne događa po pitanju evakuacija"
Grupa od 25 hrvatskih državljana, među kojima je i petero maloljetne djece, nalazi se u Dubaiju, a jedan od njih javio se za N1. Unatoč svim naporima lokalnog konzula koji adekvatno komunicira i radi sve što može, ništa se ne događa po pitanju evakuacija, rekao nam je jutros hrvatski državljanin koji se ne može vratiti kući.
"Komercijalni letovi se redovito otkazuju. Našoj grupi je zakazan let (koji se u svakom trenutku može otkazati) za 9. ožujka, a inicijalno smo se trebali vratiti 2. ožujka. Ovdje smo od 25.2.2026. Ukupno nas je 25 od čega 5 maloljetnika te ljudi osim nelagode imaju i dodatne troškove koji nisu mali", javio je naš sugovornik.
Dodaje i kako je Slovenija u tijeku s organizacijom čarter leta iz Omana te da su četiri autobusa su već krenula prema Omanu.
Odgovor MVEP-a još čekamo
N1 je jučer poslao upit MVEP-u o tome hoće li i Hrvatska organizirati čarter letove, no odgovor još nismo dobili.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) pozvalo je u ponedjeljak hrvatske državljane na pojačan oprez te na pravodobno informiranje o putovanjima u bliskoistočne zemlje nakon američko-izraelskih napada na Iran te odmazde Teherana.
