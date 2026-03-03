Njemački ministar: Putnici sami snose odgovornost za svoju sigurnost, znali su da je situacija opasna

Ministar vanjskih poslova Njemačke Johann Wadephul ne vidi mogućnost pružanja brze pomoći za oko 30.000 putnika iz njegove zemlje koji su direktno pogođeni eskalacijom na Bliskom istoku.
Njemačko udruženje turističkih agencija DRV barata podatkom o oko 30.000 njemačkih građana.koji se već nalaze u pogođenoj regiji ili su rezervirali letove preko tamošnjih avio-čvorišta.
Ministar vanjskih poslova Njemačke Johann Wadephul u ponedjeljak u razgovoru za ARD nije dao mnogo nade za brzo rješenje. Pogođeni se svakodnevno obavještavaju o situaciji i mogućim opcijama, rekao je njemački ministar. Zbog djelomično zatvorenih zračnih prostora regularan izlazak iz zemlje trenutno na mnogim mjestima nije moguć, javlja Deutsche Welle.
Vojska ne može pomoći
Wadephuol je naglasio da putnici sami snose odgovornost za svoju sigurnost: "Nije bilo potpuno nepoznato da bi ovo moglo postati opasno." Njegovo Ministarstvo je, kako je rekao, u bliskom kontaktu sa svim turističkim kompanijama.
Slično se ranije izjasnio i u njemačkom listu Bild: nije moguća evakuacija njemačkih putnika, kao ni državljana koji žive u regiji Perzijskog zaljeva, uz pomoć njemačke vojske (Bundeswehr). "To nećemo moći učiniti, jer su zračni prostori u cjelini zatvoreni", objasnio je Wadephul.
Zeleni Nuripur: "To je obaveza države"
DW piše da se ministru suprostavio političar Zelenih Omid Nouripour, koji mu je poručio da njemačka vlada ima obvezu pomoći svojim državljanima i u ovakvoj situaciji. Nije dovoljno više puta se pozivati na ranija upozorenja o putovanjima, smatra političar Zelenih.
Dodao je kako je njemačka vlada u sličnim slučajevima u prošlosti već organizirala evakuaciju kopnenim putem.
„Trebaju li se sada njemački turisti tući s ruskim turistima u Dubaiju oko toga tko će unajmiti koje vozilo, kako bi s kakvom god vizom stigli do Rijada? To je apsurdno", upozorio je Nouripour.
Više od 5000 Nijemaca zapelo na na kruzerima
Važni aerodromi kao što su Dubai, Abu Dhabi i Doha su zatvoreni ili rade s velikim ograničenjima. Prema navodima Generalne uprave za civilno zrakoplovstvo, zračne luke i nacionalne avio-kompanije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima već su zbrinule oko 20.200 putnika čiji su letovi morali biti odgođeni. Osigurani su privremeni smještaji, obroci i osvježenja. Osim toga, Ujedinjeni Arapski Emirati žele preuzeti "sve troškove smještaja i ishrane za pogođene putnike", priopćila je uprava.
Pogođeni su i putnici koji se nalaze na velikim kruzerima. Njemački TUI Cruises u području u kojem se vode ratne operacije ima kruzere Mein Schiff 4 i Mein Schiff 5, s kapacitetom od ukupno nešto više od 5.000 putnika. Gosti se i dalje nalaze na oba broda, navedeno je.
