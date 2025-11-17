Oglas

Srbijanska carina i policija spriječile ulazak 19 ilegalnih imigranata u Hrvatsku

Hina
17. stu. 2025. 18:33
Zajedničkom akcijom srbijanske carine i policije na graničnom prijelazu Šid spriječen je pokušaj dvije skupine od 19 ilegalnih migranata da protuzakonito prijeđu granicu s Hrvatskom i uđu na teritorij Europske unije, priopćile su carinske vlasti u ponedjeljak.

Detaljnom kontrolom u tovarnom dijelu kamiona koji je prevozio aluminijsku stolariju prema Švicarskoj, nađeno je 10 osoba različitog spola i uzrasne dobi, navodi se u priopćenju Uprave carina (UC).

Prije toga, pregledom drugog kamiona koji je prevozio kemijske proizvode za kućanstva, čije je krajnje odredište bila Španjolska, otkriveno devet ilegalnih migranata.

U oba slučaja otkrivene osobe predane su u dalju nadležnost policije, priopćeno je iz UC.

