Stiže novi namet za građane: "Natjerali su ljude da to učine, a sad ih još kažnjavaju!"

HEP-Toplinarstvo toplinskom energijom opskrbljuje više od 134.000 korisnika, a gotovo 58.000 njih još nema obračun prema razdjelnicima ili kalorimetrima. Od rujna će naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja plaćati korisnici koji nemaju ugrađene razdjelnike ili kalorimetre, oni koji ih imaju, ali se obračun toplinske energije ne provodi prema njihovim očitanjima, korisnici koji su uređaje uklonili ili onesposobili te oni koji imaju neispravne uređaje i ne omogućavaju njihov popravak ili zamjenu u rokovima propisanim pravilnikom.