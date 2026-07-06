UGRADNJA RAZDJELNIKA
Stiže novi namet za građane: "Natjerali su ljude da to učine, a sad ih još kažnjavaju!"
Vlasnici stanova koji do 1. siječnja iduće godine ne ugrade razdjelnike ili kalorimetre od rujna će plaćati novu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja u iznosu od 0,50 eura po četvornom metru.
Naknada će se naplaćivati tijekom cijele godine, sve dok korisnici ne ispune propisane uvjete, a odluka je izazvala brojne reakcije građana i stručnjaka.
Mnogi smatraju da je riječ o još jednom financijskom opterećenju.
"A oni ništa bolje ni ne znaju, samo udari po ljudima. Mislim da im je to van zdrave pameti. Natjerali su ljude da stave razdjelnike, a sad će ih još kažnjavati, pa neka kazne sebe", rekao je jedan građanin.
Drugi smatra da država samo traži nove načine za punjenje proračuna.
"Mora se negdje narodu uzeti novac. Gledajte, svaki čovjek potroši dvije kile kisika, i to mu treba naplatiti", komentirao je.
"Ne podržavam ovu odluku"
Treći sugovornik ističe da osobno nema taj problem jer živi u kući, ali ne podržava novu mjeru.
"Imam kuću pa s tim nemam problema, ali ne podržavam ovu odluku. To bi trebalo drukčije riješiti. Netko ima stan od 80, netko od 40 kvadrata, netko je zatvorio lođu pa to ne plaća. Sve je to prilično komplicirano."
HEP-Toplinarstvo toplinskom energijom opskrbljuje više od 134.000 korisnika, a gotovo 58.000 njih još nema obračun prema razdjelnicima ili kalorimetrima. Od rujna će naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja plaćati korisnici koji nemaju ugrađene razdjelnike ili kalorimetre, oni koji ih imaju, ali se obračun toplinske energije ne provodi prema njihovim očitanjima, korisnici koji su uređaje uklonili ili onesposobili te oni koji imaju neispravne uređaje i ne omogućavaju njihov popravak ili zamjenu u rokovima propisanim pravilnikom.
Iz HEP-a upozoravaju da ugradnja razdjelnika i termostatskih ventila sama po sebi ne znači niže račune za grijanje. Konačan iznos ovisi o načinu korištenja grijanja, položaju stana u zgradi i kvaliteti toplinske izolacije. Zbog toga će dio korisnika nakon ugradnje plaćati manje, a dio više nego prije.
Predstavnica suvlasnika Ana Leko Vučković upozorava da će provedba odluke biti zahtjevna jer među stanarima ne postoji dovoljno informiranosti.
"Nisu svi dovoljno informirani i na tome bi se još trebalo poraditi. Što se tiče postizanja dogovora, kao i kod svih odluka u zgradama, uvijek ima problema i uvijek postoji onaj jedan susjed koji je protiv nečega, pa tako i u ovoj situaciji", naglasila je.
Dodaje da suvlasnike očekuju i dodatni troškovi.
"Troškova će biti i postoji opravdana zabrinutost jer razdjelnike plaćaju suvlasnici, odnosno svaki vlasnik za svoj stan. Ostali radovi mogu se financirati iz pričuve, ali najveći problem u javnosti izaziva upravo naknada za poticanje učinkovitosti grijanja koja iznosi 50 centi po četvornom metru", kazala je Leko Vučković.
Profesor Građevinskog fakulteta Ivica Džeba smatra da nova naknada nema ekonomskog opravdanja.
"Tih 50 centi po kvadratnom metru nema nikakvu logiku i iza toga ne stoji nikakva računica. Smatram da je riječ o svojevrsnoj ucjeni građana kako bi ugradili razdjelnike pod svaku cijenu, bez obzira na to je li to isplativo ili nije", izjavio je.
"Šeparović otišao, predmet i dalje nije riješen"
Podsjeća da je još 2017. podnio prijedlog za ocjenu ustavnosti tadašnjih odredbi.
"Nažalost, znam da je Vlada raspravljala o našem prijedlogu na zatvorenoj sjednici. Ne znam kakvu je odluku donijela. Tadašnji predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović prije tri godine rekao je da je predmet vrlo kompleksan, da je u završnoj fazi i da će uskoro biti riješen. Prošle su još tri godine, on više nije predsjednik, a predmet i dalje nije riješen. Sve je ostalo status quo", objasnio je Džeba.
Dok Ustavni sud ne donese odluku, profesor građanima koji nisu ugradili razdjelnike, izašli su iz sustava ili nisu produljili ugovor na deset godina savjetuje da zasad ne ugrađuju nove uređaje nego da plaćaju propisanu naknadu. Smatra da će sredstva koja u međuvremenu izdvoje moći iskoristiti za ugradnju razdjelnika ako se nakon odluke Ustavnog suda ipak odluče na taj korak.
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