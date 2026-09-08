VREMENSKA PROMJENA
Stiže snažna hladna fronta: Hrvatskoj prijete superćelijske oluje, tuča i bujične poplave
Snažna hladna fronta koja će sredinom tjedna prijeći Europu donijet će i Hrvatskoj izraženu promjenu vremena, uz mogućnost snažnih oluja, obilne kiše i naglog pada temperature.
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Nakon razdoblja iznadprosječno toplog vremena Europu očekuje snažan vremenski preokret. Prodor hladne fronte sudarit će se s vrlo toplim i vlažnim zrakom, što će stvoriti uvjete za snažno nevrijeme na području od Alpa do zapadnog Balkana.
Prema analizi Severe Weather Europe, među područjima koja bi trebale zahvatiti snažne grmljavinske oluje su i Hrvatska i Slovenija, uz sjevernu Italiju, Austriju, Švicarsku i druga područja srednje i južne Europe.
Glavne opasnosti bit će superćelijske oluje, velika i vrlo krupna tuča, snažni i potencijalno štetni vjetrovi te obilna kiša koja bi mjestimice mogla izazvati bujične poplave. Postoji i lokalna opasnost od tornada.
Snažan pad temperature zbog hladne fronte
Promjena vremena trebala bi se intenzivirati u srijedu i četvrtak. Olujni sustavi najprije će zahvatiti područje Alpa i sjeverne Italije, a zatim se tijekom četvrtka premještati prema Jadranu i zapadnom Balkanu.
Severe Weather Europe prognozira da bi zbog velike količine vlage i vrlo nestabilne atmosfere na području sjevernog Jadrana i sjeverozapadnog Balkana lokalno moglo pasti između 150 i 200 milimetara kiše u dva dana, što bi moglo dovesti do značajnih bujičnih poplava.
Istodobno će nakon prolaska hladne fronte uslijediti snažan pad temperature. Hladan zrak polarnog podrijetla proširit će se prema srednjoj Europi, a temperature bi u manje od 24 sata mogle pasti za 15 do 20 Celzijevih stupnjeva na pojedinim područjima.
Meteorološka analiza navodi da će ova promjena označiti kraj dugotrajnog razdoblja ranorujanske vrućine i donijeti znatno hladnije, jesensko vrijeme u dijelu Europe.
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