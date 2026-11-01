Stiže zakon o zaštiti djece na internetu: Uvodi se i provjera dobi

Ministarstvo objašnjava da se nije išlo u izmjene i dopune postojećeg zakona već u izradu novog jer se mijenja više od pola odredbi, a ističu da će izmjene pojedinih instituta i odredbi pridonijeti većoj učinkovitosti u ostvarivanju prava na pristup informacijama, jasnoći u primjeni i olakšavanju interpretacije u praksi.