Što zapravo simbolizira adventski vijenac i kako je nastao?

Četiri svijeće na vijencu znak su četiri adventska tjedna i najčešće su tri ljubičaste i jedna ružičaste boje. U prvu nedjelju Adventa, razdoblja koje prethodi Božiću, pali se prva, ljubičasta svijeća – svijeća nade i iščekivanja ili postilica. Druge nedjelje Adventa pali se također ljubičasta svijeća – svijeća mira ili pomirilica, s porukom pomirenja s svima. Treće se nedjelje pali ružičasta svijeća – svijeća radosti i veselja. Četvrta se pali ljubičasta svijeća – svijeća ljubavi, dok je negdje običaj na adventski vijenac staviti i petu bijelu svijeću – Kristovu svijeću, prenosi Fenix Magazin.