Stranci se žale na cijene taksija u Hrvatskoj: Trebali smo platiti 44 eura, a on nam je naplatio 440

"Budite oprezni s taksijem s trajekta u Splitu. Prevarili su nas, cijena taksija do Trogira trebala je biti 44 €, ali taksist je brzo gurnuo POS-ov aparat na suprugov telefon i odjurio, a onda smo shvatili da nam je naplaćeno 440 €", piše Australka Naomi Nimmo, koja je u Hrvatskoj bila krajem srpnja. Srećom, zapisali su registraciju i sa svim podacima o vožnji i vozili te računu ravno otišli u policiju.