UHIĆEN 27-godišnjak u Zagrebu
Strašan slučaj: Godinama nasiljem i prijetnjama tjerao mladića na krađe, osumnjičen za trgovanje ljudima
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo „Trgovanje ljudima“ na štetu 21-godišnjaka.
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Osumnjičeni je, sumnja se, oštećenog obzirom na njegovo slabije fizičko stanje i mentalno zdravlje, uporabom sile i prijetnje doveo u stanje intenzivnog straha, bespomoćnosti i potpune podređenosti te ga prisiljavao na činjenje kaznenih djela krađe raznih odjevnih predmeta i parfema, koje mu je nakon krađe oduzimao i zadržavao za sebe te ih potom prodavao nepoznatim osobama čime je stekao protupravnu imovinsku korist.
Na taj je način, sumnja se, nad njime stvorio odnos ovisnosti i nadzora suprotno odredbama Međunarodnog prava, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvencije Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta s pripadajućim Protokolima za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovanja ljudima posebice ženama i djecom, Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima te Konvencije Međunarodne organizacije rada o prisilnom ili obveznom radu.
Sumnja se tako da je unazad nekoliko godina, a s ciljem da uspostavi kontrolu nad žrtvom te si pribavi ne pripadajuću materijalnu korist, iskorištavao emocionalno stanje i dob oštećenog te ga prijetnjama i fizičkim nasiljem prisiljavao na protupravno ponašanje, a što je oštećeni iz straha za svoj život i činio. Na takav je način osumnjičeni s oštećenim uspostavio dužnički odnos i odnos zavisnosti.
Naime, u travnju ove godine, osumnjičeni je sumnja se, fizički nasrnuo na oštećenog te mu oduzeo mobitel i novac, nakon čega mu je prijetio vatrenim oružjem da će mu nauditi ukoliko ne učini protupravne radnje.
Kada je oštećeni to odbio učiniti, osumnjičeni mu je ponovno zaprijetio da će nauditi njemu i njegovim članovima obitelji, zbog čega je oštećeni iz straha za svoj život i život članova svoje obitelji osumnjičenom potvrdio da će po njegovom zahtjevu ukrasti parfeme u trgovačkom centru u Novom Zagrebu. Po ulasku u trgovački centar, oštećeni se obratio za pomoć zaštitaru trgovine koji je pozvao policiju.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.
Radi se o muškarcu prema kojem je zagrebačka policija prethodnih godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala.
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