Strašan slučaj: Godinama nasiljem i prijetnjama tjerao mladića na krađe, osumnjičen za trgovanje ljudima

Sumnja se tako da je unazad nekoliko godina, a s ciljem da uspostavi kontrolu nad žrtvom te si pribavi ne pripadajuću materijalnu korist, iskorištavao emocionalno stanje i dob oštećenog te ga prijetnjama i fizičkim nasiljem prisiljavao na protupravno ponašanje, a što je oštećeni iz straha za svoj život i činio. Na takav je način osumnjičeni s oštećenim uspostavio dužnički odnos i odnos zavisnosti.