Božinović: Hrabrost je suprotstaviti se nasilju svake vrste pa i onom verbalnom

Božinović je rekao da je MUP, promišljajući kako obilježiti ovaj dan, pozvao u goste pisca i humanitarca Marijana Gubinu za kojeg je istaknuo da se u hrvatskoj javnosti sve više čini kao osoba koja može govoriti o nekim prijeporima i to s autoritetom koji je iznad drugih. Podsjetio je da je Gubina, koji je kao dijete tijekom Domovinskog rata bio u srpskom logoru, u dječjoj dobi doživio agresiju, ropski status i "ono što ni jedno dijete ne bi trebalo niti smjelo doživjeti".