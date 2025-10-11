Oglas

AFRIČKA SVINJSKA KUGA

Stručnjakinja apelira na odgovornost: Bilo je ilegalnog klanja i ilegalne prodaje svinjskog mesa

11. lis. 2025. 22:23
svinje, afrička svinjska kuga
Zadnji slučajevi afričke svinjske kuge pojavili su se u petak, dva u općini Erdut – to je 51 potvrđen slučaj na objektima s držanim svinjama i 218 slučajeva divljih svinja.

Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić apelirala je na odgovornost građana da se drže svih propisanih mjera jer je cilj zaštititi zdravlje naših životinja, svinjogojstva i spriječiti širenje bolesti te zaštititi gospodarstvo, za RTL Danas.

"Mjere su donesene u petak u skladu s epidemiološkom procjenom na terenu, imamo cirkulaciju virusa kod divljih svinja, proboj je i kod domaćih svinja, a izvješća Državnog inspektorata ukazuju na neudovoljavanje uvjetima, na ilegalne aktivnosti pa i u Brodsko-posavskoj županiji u kojoj su se morale donijeti mjere", kazala je.

Dodala je da ilegalne aktivnosti koje uključuju i meso i proizvode i žive svinje jako povećavaju rizik te da su tri županije – uz Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku – u visokom riziku zbog cirkulacije virusa.

"Vjerojatno nisu svjesni situacije"

"Vjerojatno nisu svjesni situacije iako smo dugi niz godina provodili edukacije, upozoravali na bolest i pripremali se', istaknula je. Navela je da se radilo o tome da se svinje ilegalno premještalo, te da je bilo ilegalnih klanja i prodaje mesa i to u posljednjih mjesec dana na području zona ograničenja u koju spada i Brodsko-posavska županija, a od prošlog četvrtka to su i dvije općine iz Virovitičko-podravske županije."

Zaključila je kako su zadnji slučajevi ASK-a zabilježeni u petak, dva u općini Erdut što je 51 potvrđen slučaj na objektima s držanim svinjama i 218 slučajeva divljih svinja prema podacima koji su obrađeni taj dan do 15 sati.

