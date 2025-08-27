SDP: U Hrvatskoj trenutno vlada institucionalni kaos i beznađe

SDP poštuje i vjeruje u snagu tihe većine hrvatskih branitelja koji su dokazali da se bore za slobodu, a ne protiv nje. Vjerujemo i u građane koji razumiju što znači suživot različitih identiteta, ali s pravom osjećaju zabrinutost jer vide da su institucije države popustile pred pritiscima glasne manjine. SDP se, kao odgovorna politička snaga, neće povući pred pritiscima, nego će nastaviti štititi slobodu, dostojanstvo i demokratska prava svih ljudi u Hrvatskoj. Zato smo i najavili izmjene zakona kojima ćemo obvezati hrvatske institucije da rade svoj posao kako treba. SDP se bori za demokraciju i za pravo na različitost i neslaganje, jer sloboda vrijedi samo ako je jednaka za sve. To je društvo u kojem želimo živjeti.