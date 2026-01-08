"VAŽNA SAMO NJIH DVOJICA"
Komentar Nataše Božić Šarić: Moji i tvoji, vaši i naši
Pala je ponuda. Vi nama dva suca ustavnog suda - mi vama jednog šefa vrhovnog suda. Ponuditelj: predsjednik Vlade RH i šef HDZ-a. Mušterija: naoko SDP, a zapravo predsjednik države Zoran Milanović.
Oglas
Kad već Trump može otvoreno govoriti da je napao Venezuelu jer želi njihovu naftu, zašto ne bi i naši političari otvorili karte?
Tako to ide - ja tebi, ti meni, naši, vaši, moji, tvoji - a ovi što nas biraju i što sve to plaćaju, ovce su za šišanje. Plenković je ovom ponudom ogolio do kraja način na koji funkcioniraju stvari u Hrvatskoj: važna su samo njih dvojica - Plenković i Milanović. Oni su baje, face, frajeri, ćaće, kako vam drago. Svi smo mi drugi u službi.
To što Ustav, primjerice, kaže da se vlast u Hrvatskoj dijeli na izvršnu (Vlada i predsjednik donekle), zakonodavnu (Sabor), i pravosudnu (sudovi kojima je na čelu predsjednik Vrhovnog suda) - ništa to! Samo Ja Plenković i on Milanović - i odmjeravanje čiji je veći, koji je jači. I evo ponude, uzmi ili ostavi.
Bi li Vas iznenadilo da Milanović pristane na tu igru?
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas