Komentar Nataše Božić Šarić: Moji i tvoji, vaši i naši

Tako to ide - ja tebi, ti meni, naši, vaši, moji, tvoji - a ovi što nas biraju i što sve to plaćaju, ovce su za šišanje. Plenković je ovom ponudom ogolio do kraja način na koji funkcioniraju stvari u Hrvatskoj: važna su samo njih dvojica - Plenković i Milanović. Oni su baje, face, frajeri, ćaće, kako vam drago. Svi smo mi drugi u službi.