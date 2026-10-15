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hajduk i ajax

Sukob navijača: Splitska policija opisala što se noćas dogodilo na Rivi

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N1 Info
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15. lis. 2026. 11:03
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navijaci
hooligans.cz

Načelnik PU splitsko-dalmatinske Marko Srdarević na konferenciji za medije govorio je o jučerašnjem sukobu navijača u Splitu. Hajduk večeras igra protiv nizozemskog Ajaxa. Što policija očekuje tijekom današnjeg dana?

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"Dali smo si za cilj da u što kraćem vremenu reagiramo na dojave o nasilju u gradu", rečeno je na press konferenciji splitske policije uoči večerašnje utakmice Hajduka i Ajaxa, a nakon noćašnjih izgreda u kojima su sudjelovale stotine navijača, a privedeno je njih 57.

Srdarević kaže da su u utorak i srijedu zabilježena četiri incidenta između navijača Hajduka i Ajaxa.

Dva navijača nizozemskog kluba su prošla bez povreda, a dva s lakšim tjelesnim ozljedama. U sva četiri slučaja privedeni su počinitelji i obavlja se kriminalističko istraživanje.

"Djelovali smo i represivno i preventivno da se takvi događaji ne ponavljaju", kazao je Srdarević.

Incident na rivi

Potom je objasnio što se dogodilo noćas.

"Noćas smo oko 23.30 primijetili da se grupiraju navijači Nizozemske. U jednom trenutku su se počeli grupirati na Rivi, a primjetili smo i da se počinje Torcida grupirati. Uz uporabu sredstava prinude spriječili smo sukob, potisnuli jedne na jednu stranu, druge na drugu i pratili po gradu dok se nisu rasuli u male skupine ili pojedince. Ugrozu smo brzo uklonili", rekao je.

Na pitanje novinara koliko je navijača sudjelovalo u sinoćnjim neredima, Srdarević je procijenio da ih je bilo oko 500.

"Procjenjujemo da ih je bilo oko 500. Znači, 200 nizozemskih navijača i oko 300 Hajdukovih navijača, mislim izgrednika", rekao je.

n1 marko srdarević
N1

Danas će biti, napominje, 1.900 nizozemskih navijača u centru grada i nekoliko tisuća Hajdukovih navijača. "Bit ćemo prisutni posvuda i sprječavati eventualne sukobe", poručio je Srdarević.

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