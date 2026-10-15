Sukob navijača: Splitska policija opisala što se noćas dogodilo na Rivi

"Noćas smo oko 23.30 primijetili da se grupiraju navijači Nizozemske. U jednom trenutku su se počeli grupirati na Rivi, a primjetili smo i da se počinje Torcida grupirati. Uz uporabu sredstava prinude spriječili smo sukob, potisnuli jedne na jednu stranu, druge na drugu i pratili po gradu dok se nisu rasuli u male skupine ili pojedince. Ugrozu smo brzo uklonili", rekao je.