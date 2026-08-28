Luka iz Međimurja umro na hitnoj. Shrvani otac: Molio ih je da ga prime... Mogao je danas biti živ

"Luka je bio treća generacija muškaraca s moje strane koja je imala probleme s tlakom. Ja sam imao visok tlak, moj otac je imao visok tlak, a i Luka. Njegova liječnica mu je navodno rekla da je to zbog stresa. Na hitnom prijemu su mu navodno rekli te večeri ‘Pak si došel?’."