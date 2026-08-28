"NISU GA SHVATILI OZBILJNO"
Luka iz Međimurja umro na hitnoj. Shrvani otac: Molio ih je da ga prime... Mogao je danas biti živ
Međimurski poduzetnik Luka Palatinuš iznenada je preminuo u 39. godini, a njegova obitelj sada traži odgovore o okolnostima njegove smrti u Županijskoj bolnici Čakovec.
Nakon sprovoda na društvenim su se mrežama pojavili pozivi ljudima koji su se u noći njegove smrti nalazili na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu. Ubrzo su se počele širiti tvrdnje da je Palatinuš preminuo u čekaonici jer mu pomoć nije pružena na vrijeme.
Njegov otac Stjepan Palatinuš, još uvijek shrvan zbog gubitka sina, iznio je svoju stranu priče. Kritizira zdravstveni sustav i državu.
"Bolje da je otišao nekamo van raditi i živjeti, možda bi danas bio živ", rekao je za portal eMeđimurje.
"Luka je na hitni prijem te noći došao zbog visokog tlaka i bolova u prsima. To je bio njegov treći posjet zbog istog problema. Smatram da ga nisu dovoljno ozbiljno shvatili. Njegova supruga je bila s njim. Došli su negdje oko 23 sata na hitni prijem, a oko pola dva se srušio, u čekaonici…", ispričao je otac.
'Na hitnom prijemu su mu rekli 'Pa kak si došel?'
Kazao je i da su problemi s visokim krvnim tlakom postojali u njihovoj obitelji.
"Luka je bio treća generacija muškaraca s moje strane koja je imala probleme s tlakom. Ja sam imao visok tlak, moj otac je imao visok tlak, a i Luka. Njegova liječnica mu je navodno rekla da je to zbog stresa. Na hitnom prijemu su mu navodno rekli te večeri ‘Pak si došel?’."
"Ne znam… Da sam ja liječnik i da mi mladi čovjek dođe s bolovima u prsima i tlakom 200, ja bih ga ozbiljno shvatio, ja bih ga odmah uzeo na red", poručio je Stjepan Palatinuš.
"Dok su čekali, rekao je svojoj supruzi neka mu donese hladne vode. Kada se vratila s vodom, Luke više nije bilo… a molio ih je da ga prime", rekao je kroz suze.
Bolnica: Analiziramo okolnosti zbrinjavanja
O slučaju se oglasila i Županijska bolnica Čakovec, koja je obitelji izrazila sućut. Iz bolnice navode da su suprugu pokojnika, u skladu s propisima, izvijestili o okolnostima te da su s obitelji u izravnoj komunikaciji.
Zbog zaštite osobnih podataka i dostojanstva pokojnika, iz bolnice nisu mogli iznositi pojedinosti o njegovu zdravstvenom stanju ni medicinskim postupcima.
"Pacijentu je prilikom dolaska u hitnu službu odmah dodijeljena trijažna kategorija sukladno anamnestičkim podacima i tegobama koje je sam pacijent naveo. Sukladno dodijeljenoj trijažnoj kategoriji pacijent je pregledan, obrađen i medicinski zbrinut. Nažalost, tijekom daljnje obrade došlo je do iznenadnog smrtnog ishoda", stoji u odgovoru bolnice.
Objašnjavaju da se svaki pacijent na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu zbrinjava prema sustavu medicinske trijaže, kojim se osigurava prednost pacijentima sa životno ugrožavajućim stanjima.
"Okolnosti zbrinjavanja u ovom slučaju pažljivo se razmatraju kroz za to predviđeni postupak, uz uvid u cjelovitu medicinsku dokumentaciju", ističu iz bolnice za portal eMeđimurje.
Navode i da je OHBP u svim smjenama kadrovski pokriven u skladu sa standardima te da se zaposlenici kontinuirano educiraju, među ostalim i o komunikacijskim vještinama.
"Navode koji se odnose na komunikaciju ili postupanje pojedinog djelatnika bolnica razmatra kroz uspostavljeni postupak, uz očitovanja uključenih. Dok se činjenice pojedinog slučaja ne razmotre, ne donosimo zaključke", poručili su iz Županijske bolnice Čakovec.
Obitelj čeka odgovore
Smrt Luke Palatinuša ostavila je njegovu obitelj i prijatelje u šoku. Osim s velikom tugom, sada se suočavaju i s nizom pitanja o posljednjim satima njegova života.
Dok pokušavaju osigurati nastavak poslovanja tvrtke koju je vodio, obitelj želi dobiti odgovore o tome je li se njegova smrt mogla spriječiti, piše eMeđimurje.
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