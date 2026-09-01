Šušnjar odgovorio Ani Brnabić: Za počasni plotun sami procijenite, to kod nas zna završiti s "oba su pala"

Ne prijeti joj Hrvatska. Niti Hrvatska niti Europa ne zatvaraju Srbiji vrata. Srbija ih odlučuje zatvarati sama, uz 'dernek' i glasan počasni plotun. P. S. 'Vrati se vojvodo na Dinaru ponovo'. Pretpostavljam da je to doprinos EU poglavlju o okolišu. Za počasni plotun neka sami procijene. Takve scene kod nas znaju završiti s 'obadva, obadva, oba su pala'", napisao je Šušnjar na X-u.