nakon "napada" na plenkovića
Šušnjar odgovorio Ani Brnabić: Za počasni plotun sami procijenite, to kod nas zna završiti s "oba su pala"
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgovorio je predsjednici srpskog parlamenta Ani Brnabić koja je napala premijera Andreja Plenkovića.
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"Kad gospođa Brnabić nekoga proziva zbog 'derneka', čovjek stvarno ne zna treba li odgovoriti ili samo zamoliti onu njihovu televiziju da ponovno pusti snimku s njezina božićnog druženja. Jer za derneke, mora se priznati, gospođa Brnabić ima ozbiljno, osobno, iskustvo. Pravoslavni Božić provela je u studiju i zajedno sa Šešeljom pjevušila četničke pjesme koje im je u uho pjevao osuđeni ubojica.
Bome dernek kakav se rijetko gdje može vidjeti! O ukusima se teško raspravljati, ali ne i o najavi državnih i vojnih počasti čovjeku pravomoćno osuđenom za genocid i ratne zločine. Sad, koliko shvaćam, gospođa Brnabić objašnjava da joj Hrvatska prijeti njezinim europskim putem.
Ne prijeti joj Hrvatska. Niti Hrvatska niti Europa ne zatvaraju Srbiji vrata. Srbija ih odlučuje zatvarati sama, uz 'dernek' i glasan počasni plotun. P. S. 'Vrati se vojvodo na Dinaru ponovo'. Pretpostavljam da je to doprinos EU poglavlju o okolišu. Za počasni plotun neka sami procijene. Takve scene kod nas znaju završiti s 'obadva, obadva, oba su pala'", napisao je Šušnjar na X-u.
Kad gospođa Brnabić nekoga proziva zbog „derneka“, čovjek stvarno ne zna treba li odgovoriti ili samo zamoliti onu njihovu televiziju da ponovno pusti snimku s njezina božićnog druženja.— Ante Šušnjar (@susnjar_a) September 1, 2026
Jer za derneke, mora se priznati, gospođa Brnabić ima ozbiljno, osobno, iskustvo.… pic.twitter.com/hBAhxaz6j8
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