Šušnjar: Omogućit ćemo lokalnim vlastima reakciju na večernju buku i nered

Izmjene Zakona o trgovini trebale bi biti pred Vladom u prvom kvartalu iduće godine, a njima se neće uvesti zabrane nego će se lokalnim vlasima omogućiti alat za sprječavanje nepoželjnih oblika ponašanja u večernjim satima, rekao je u srijedu ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
Oglas
Na pitanje kada bi mogao biti gotov prijedlog izmjena Zakona u trgovini i što je u tom kontekstu s najavljenim ograničavanjem prodaje alkohola iza 20 sati, Šušnjar je na margini predstavljanje projekta poticanja strukovnog obrazovanja odgovorio da će izmjene biti predstavljene u prvom kvartalu iduće godine.
Pritom je naglasio da Vlada izmjenama toga zakona "nikome ništa ne brani".
Zakon koji ide u izmjene i dopune, omogućit će prema njegovim riječima jedinicama lokalne samouprave koje imaju problema s "određenim devijantnim ponašanjima", da takva ponašanja pokušaju onemogućiti.
Na pitanje idu li izmjene i u smjeru online prodaje preko platformi, odgovori je da se to još razmatra.
Zamoljen za komentar situacije s Naftnom industrijom Srbije, rekao je kao je Janaf na operativnoj razini spreman reagirati čim se sankcije okončaju.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas