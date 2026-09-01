Samo dvije zemlje gore od nas
Sve manje Europljana puši, ali Hrvatska, nažalost, ne prati trendove. Među rekorderima smo EU-a
Iako Europska unija do 2040. godine želi stvoriti "generaciju bez duhana", više od 16 posto stanovnika starijih od 16 godina i dalje svakodnevno koristi cigarete, e-cigarete ili druge nikotinske proizvode. Hrvatska je pritom među zemljama s najvećim udjelom svakodnevnih korisnika.
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Pušenje u Europskoj uniji polako je u padu, ali cigarete i dalje ostaju jedan od najvećih zdravstvenih problema. Prema podacima Eurostata, 2025. godine svakodnevno je duhan ili povezane proizvode koristio otprilike svaki šesti stanovnik EU-a stariji od 16 godina.
Muškarci i dalje puše znatno više od žena. Svakodnevno je pušilo 20,8 posto muškaraca, u odnosu na 12,6 posto žena. Ipak, oba su udjela nešto niža nego 2022. godine, piše Euronews.
Dobna skupina s najvećim udjelom svakodnevnih korisnika su osobe između 35 i 49 godina, s 21,3 posto. Slijede građani od 25 do 34 godine s 19,9 posto te oni između 50 i 64 godine s 19,8 posto.
Hrvatska među rekorderima
Razlike među državama članicama prilično su velike.
Najveći udio svakodnevnih korisnika duhana i povezanih proizvoda zabilježen je u Bugarskoj (26,3 posto), Švedskoj (23,9 posto) i Hrvatskoj (23,6 posto).
Na drugom kraju ljestvice su Nizozemska s 9,9 posto, Irska s 11,7 posto, Belgija s 13,6 posto i Luksemburg s 13,8 posto.
U 17 država članica udio svakodnevnih korisnika između 2022. i 2025. godine se smanjio. Najveći pad zabilježen je u Španjolskoj i Luksemburgu, dok su Hrvatska i Litva imale najveći porast.
Milijuni ljudi godišnje umiru zbog duhana
Posljedice pušenja i dalje su goleme. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, duhan u Europi svake godine uzrokuje oko 1,1 milijun smrti, uključujući približno 153.000 smrti povezanih s pasivnim pušenjem.
Duhan je posebno snažno povezan s rakom pluća. Procjenjuje se da se uporabi duhana može pripisati 71 posto smrti od raka pluća kod muškaraca i 46 posto kod žena.
Zbog toga je EU kroz svoj Plan za borbu protiv raka postavio cilj da se udio korisnika duhana do 2040. smanji ispod pet posto stanovništva.
Građani znaju da je pušenje štetno, ali ne sve posljedice
Istraživanja pokazuju da svijest o štetnosti pušenja nije značajno napredovala posljednjih desetljeća.
Više od 90 posto ljudi zna da pušenje može uzrokovati rak pluća, no tek oko 80 posto povezuje ga sa srčanim bolestima. Još manje ljudi svjesno je povezanosti pušenja s moždanim udarom i opasnostima pasivnog pušenja.
Unatoč desetljećima kampanja, upozorenja na kutijama cigareta i mjera protiv pušenja, podaci pokazuju da je borba protiv duhanskih proizvoda i dalje daleko od završetka.
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